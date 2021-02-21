Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що санкції проти каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна" наклали цілком законно. Він пояснив, що відповідний закон про санкції ухвалили ще у 2018 році.

Як зазначив Подоляк, у пакеті документів чітко вказано, що під санкції можуть потрапити особи, які мають відношення до країни-агресора або окупованих територій.

Важливо Президент зрозумів, що йти м'яким шляхом не працює, – Подоляк про блокування ЗМІ Медведчука

Він заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко також свого часу наклав кілька санкцій на громадян України.

Під санкціями можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти України, якщо буде встановлено їх безпосередній зв'язок з іноземними компаніями, що мають відношення до країни-агресора або окупованих територій, які співфінансують ті чи інші проєкти,

– пояснив радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що в Україні легко інформаційно працювати будь-яким суміжним країнам. Водночас, за його словами, контррозвідувальна та контрпропагандистська робота працює не на належному рівні. Він додав, що саме тому будь-які ініціативи, які можуть це виправити повинні бути абсолютними.

Чому накладання санкцій відбулося у позасудовому порядку

Як зауважив радник голови ОП, причиною цього є незавершені судова реформа та реформа правоохоронної системи.

Багато у чому ці системи досі ще реагують на особисті симпатії-антипатії й активно можуть заблокувати навіть доказову роботу. Ми можемо зіткнутися з саботажем або зацікавленістю у тому, щоб отримати неналежний результат,

– підсумував він.

Цікаво Путін особисто відреагував на блокування каналів Медведчука

Україна наклала санкції на низку осіб та компаній

2 лютого РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу. 19 лютого РНБО наклала санкції на самого Медведчука, а також його дружину Оксану Марченко. Наразі СБУ веде кримінальне провадження щодо фінансування тероризму.

Того ж дня Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину трубопроводу Самара – Західний напрямок. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.

20 лютого Україна ввела санкції проти російської мережі роздрібної торгівлі "Спортмастер". Компанія продає спортивні товари, її магазини є у всіх обласних центрах країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.