Министерство здравоохранения Украины, вероятно, ошиблось и внесло некоторые страны в зеленую зону, хотя показатели заболеваемости этому не отвечают.

В обновленном списке несколько стран из красной зоны перешли к зеленой. "Красный" список сократили на 6 стран.

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Почему возможна ошибка

К красной зоне Минздрав относит страны с показателем заболеваемости, который на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Сейчас это 134,6.

Например, для Эстонии отмечают показатель 10,6 на 100 тысяч населения, для Австрии – 0,3, Болгарии – 1,4, Латвии – 0,01, а для Франции – 97,7.

Однако эти данные противоречат информации Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний. Его обновляли 11 февраля.

В соответствии с этим, для Франции показатель заболеваемости составляет 422,95, Австрии – 224,84, Болгарии – 127,39, Эстонии – 569,97, Латвии – 577,09.

Разница данных в украинском списке и европейских цифрах хорошо заметна на карте центра. Например, Латвия и Эстония обозначены темно-красными как страны с особенно тревожной ситуацией. В то же время красная для Минздрава Исландия на карте центра – зеленая.

Италия в списке МЗ находится среди топ-3 страны с наихудшей ситуацией, но на карте она не попала к темно-красным.

Обратите внимание! Для некоторых стран показатели в списке украинского Минздрава совпадают с данными карты или отличаются минимально.