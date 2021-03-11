"Мотор Сич" вернут государству, – Данилов
Совет нацбезопасности и обороны решил национализировать "Мотор Сич". Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время.
Источник:24 канал
"Мотор Сич" национализируют
Все предприятия оборонного комплекса будут рассматривать для национализации. Об этом 11 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность украинского народа законным и конституционным способом в ближайшее время,
– сказал Данилов.
Он добавил: "Наши предприятия оборонного комплекса, которые странным образом оказались в частных руках, будут рассматривать отдельно. Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы его национализируем".
По словам Данилова, люди, которые инвестировали в такие компании получат компенсации. "Это делается для национальной безопасности нашей страны".
Кому компенсируют вложенные деньги
Секретарь СНБО подчеркнул: "Если инвестиции происходили на Виргинские острова, то с ними это и надо выяснять". Он подчеркнул, что офшоры украинское правительство не будет защищать.
Если же деньги инвестировали на территории Украины и открыто вкладывали через наши банки, то для них будет полная защита государства.
Брифинг секретаря СНБО: видео
Скандал вокруг "Мотор Сич": главное
- В декабре 2020 года китайские инвесторы предприятия инициировали арбитраж против Украины, потому что правительство, мол, нарушило их права.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский ввел санкции против инвесторов из Китая. Ограничения ввели на 3 года.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде зарегистрировали законопроект о национализации "Мотор Сич".
- В ответ китайские инвесторы пригрозили новыми исками.
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