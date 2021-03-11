Совет нацбезопасности и обороны решил национализировать "Мотор Сич". Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время.

"Мотор Сич" национализируют

Все предприятия оборонного комплекса будут рассматривать для национализации. Об этом 11 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность украинского народа законным и конституционным способом в ближайшее время,

– сказал Данилов.

Он добавил: "Наши предприятия оборонного комплекса, которые странным образом оказались в частных руках, будут рассматривать отдельно. Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы его национализируем".

По словам Данилова, люди, которые инвестировали в такие компании получат компенсации. "Это делается для национальной безопасности нашей страны".

Кому компенсируют вложенные деньги

Секретарь СНБО подчеркнул: "Если инвестиции происходили на Виргинские острова, то с ними это и надо выяснять". Он подчеркнул, что офшоры украинское правительство не будет защищать.

Если же деньги инвестировали на территории Украины и открыто вкладывали через наши банки, то для них будет полная защита государства.

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