11 марта 2021 года состоялось очередное заседание СНБО, на котором был принят ряд важных мер. Одной из них стало решение о национализации стратегического предприятия "Мотор Сич". Таким образом был положен конец многочисленным слухам и шатаниям, а громкое заявление секретаря СНБО Данилова стало планом действий.

Предприятие стало яблоком раздора и перессорило сразу несколько мировых держав.

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Что такое "Мотор Сич"

"Мотор Сич" – украинский промышленный гигант и одно из самых известных предприятий Украины. "Мотор Сич" занимается разработкой и производством авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

Занимается "Мотор Сич" не только гражданскими, но и военными проектами – имеет право на самостоятельный экспорт продукции военного назначения.

Предприятие имеет собственные разработки для космических полетов, а еще у "Мотор Сич" куча собственных разработок, которые не только конкурентные в мире, но иногда не имеют аналогов.

На "Мотор Сич" работают несколько десятков тысяч человек, это предприятие является градообразующим в Запорожье.

Украинские вертолеты производятся в Запорожье:

Кому принадлежала "Мотор Сич"

С 1991 года стратегическое предприятие, которое тогда же получило свое современное название – "Мотор Сич" – находится в частных руках. В конце существования СССР предприятие возглавил Вячеслав Богуслаев. От типичных "красных директоров" тех времен он отличался деловым талантом и умением быстро адаптироваться к новым реалиям.

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В первый год Независимости государственный завод превратился в частное акционерное общество, а его генеральный директор – господин Богуслаев – стал фактическим владельцем. Он выбрал творческим кредо лояльность к любой власти и благодаря этому получил иммунитет от преследований, а его семья сказочно обогатилась. Богуслаев-старший был предан президенту Кравчуку, имел теплые отношения с президентом Кучмой и его наследником – Януковичем. После поражения последнего на выборах директор "Мотор Сичи" стал частью реванша регионалов на парламентских выборах-2006, когда он впервые был избран народным депутатом.

Вячеслав Богуслаев – многолетний глава "Мотор Сичи" / Фото УНИАН

С тех времен Вячеслав Богуслаев является кадровым регионалом – в этом статусе он отбыл 2 созыва Верховной Рады и голосовал за "диктаторские законы" Януковича. После победы Революции Достоинства бывший регионал избрался в третий раз и влился во фракцию "Воля народа", которая объединила бывших конъюнктурщиков из обслуги четвертого президента. В 2019 году Богуслаев планировал снова стать нардепом, но его планам помешал кандидат от популярной тогда партии "Слуга Народа" – 27-летний свадебный фотограф Сергей Штепа.

Попытка продажи

В конце 2012 года Богуслаев официально сложил полномочия главы совета директоров "Мотор Сичи", поскольку понял, что не может совмещать должности государственного деятеля и главы предприятия. Впрочем, свое влияние на "Мотор Сич" семья регионала сохранила, а сам он остался главным акционером и бенефициаром.

Этим статусом Богуслаев не удовлетворился и попытался продать предприятие.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в 2017 году. Следствие выяснило, что с 2013 по 2016 годы руководство "Мотор Сичи" незаконно выпускало новые акции частного акционерного общества, с помощью чего не только избегало налогов и выводило крупные суммы денег, но и продавало ценные бумаги оффшорам, где их следы пытались скрыть.

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Задействована в этом, по версии следствия, была также известная инвесткомпания Dragon Capital. Ей сотрудники Луценко отвели роль посредника сделки.

В сентябре 2017 года суд арестовал контрольный пакет 56% акций "Мотор Сичи", ценные бумаги хранились на счетах Dragon Capital. Тогда же стало известно, что за оффшором стоят китайские бизнесмены.

Досудебное расследование установило, что с 2016-го года неизвестные лица, которые работали или до сих пор продолжают работать на заводах, а также бенефециарные владельцы ЧАО вступили в сговор для разрушения предприятия. Был проведен ряд сделок продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению,

– пресс-релиз СБУ по этому поводу.

По данным спецслужб, новым владельцем контрольного пакета акций стала фирма-оффшор с Виргинских островов под названием Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. Это часть китайского техногиганта Skyrizon, который является одним из лидеров авиакосмической индустрии.

Махинации Богуслаева вызвали беспокойство украинских властей. 1 марта 2018 года на заседании было принято тайное решение о национализации "Мотор Сичи", а 6 марта того же года президент Порошенко издал приказ о введения решения в действие и поручил контроль за его выполнением секретарю СНБО Турчинову.

Как и в случае с блокированием пророссийских телеканалов Медведчука, это решение не было выполнено и осталось декларативным, а слухи о привлечении Богуслаева и его окружения к уголовной ответственности не оправдались.

Президент Зеленский узнает о потенциале украинского авиапрома / Фото ЧАО "Мотор Сич"

Сотрудничество с оккупантами

В 2019 году Вячеслав Богуслаев официально признал, что продал 15% акций китайцам, чтобы привлечь новые инвестиции. Его поддержал влиятельный чиновник, вице-премьер Степан Кубив. По его словам, китайская Skyrizon и "Мотор Сич" строили вместе завод в городе Чунцин, где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. Как отметил чиновник, китайская сторона инвестировала $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи".

Эти аргументы не убедили СБУ и Генпрокуратуру, которые в суде отстояли право на арест контрольного пакета акций "Мотор Сичи".

Основания считать все это преступной схемой у силовиков действительно были. В 2019 году стало известно, что "Мотор Сич" сотрудничает с врагами Украины.

Расследование журналистов из Бигус-Инфо разоблачило факт сотрудничества менеджеров Богуслаева с Россией. "Мотор Сич" и ее "дочки" получали подряды на обслуживание специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой всех топ-чиновников страны-агрессора, а также руководителей спецслужб и армии оккупантов. С 2015 по 2017 годы связанная с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от россиян заказов на 3,5 миллиона долларов.

Более того, прекрасно себя чувствует и фирма "ВК-МС", название которой расшифровывается как "Владимир Климов – Мотор Сич". Создали эту компанию одноименные заводы из РФ и Украины для сборки "российских двигателей" из украинских деталей.

Когда же Украина запретила экспортировать детали из нашей страны террористам, производство россиянами "собственных" комплектующих для вертолетов не прекратилось. В 2017-м году в сертификате авиационного регистра РФ указывалось, что двигатель ТВ3-117ВМ, который ставят на многоцелевые Ми-8, выполнен совместно с "Мотор Сич".

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Двигатели и запчасти просто перебрасывались из Запорожья в Россию компаниям "Борисфен" и "ВКМС". Последняя компания принадлежит исключительно подконтрольным Богуслаеву фирмам и занимается поставкой деталей 218-му авиационно-ремонтному заводу. Крупнейшим заказчиком работ была ФСБ.

Украинские детали российские заказчики брали по ГОСТам, которые отвечают военной технике, так что Богуслаев и его команда не могли не знать о прямом сотрудничестве с оккупантами.

Для России с любовью: завод нардепа работает на российскую оборонку и финансирует "ДНР":

Тогда же СБУ сообщила, что на оккупированной россиянами территории в Снежном работает машиностроительный завод, подчиняющийся "Мотор Сичи". В отличие от других, его не "порезали на металл", и он по-прежнему выполняет задачи и платит налоги в "общаки" так называемой "ДНР".

Большой скандал расследование не спровоцировало, поскольку тогда на слуху были более громкие аналогичные дела, в частности история соратника президента Порошенко Гладковского, который задействовал для сотрудничества с оккупантами целый концерн "Укроборонпром". Впрочем, в отличие от дела Гладковского история "Мотор Сичи" получила оценку правоохранительными органами. Правда, не сразу и не до конца.

"Новые владельцы"

Несмотря на аресты акций, хранившиеся на депозитах в компании Dragon Capital, семье Богуслаева удалось продать маленькими партиями ценные бумаги Китаю. Как это могло произойти – вызывает вопросы не только у рядовых граждан, но и у силовых структур. Собственно, в этом и заключается основная видимая часть конфликта между Украиной и Китаем.

Летом 2019 года Богуслаев сообщил, что продал "Мотор Сич" китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group (руководителем последней компании является китайский бизнесмен Ван Цзин). По информации Forbes, китайцы установили оперативный контроль над предприятием за 2 года до этого.

В 2020 году уже сами китайские "инвесторы" заявили, что имеют контрольный пакет акций "Мотор Сичи". Тогда же сын Вячеслава Богуслаева, Александр, приобрел себе остров на побережье Италии. По данным итальянских СМИ, стоимость покупки островка Галлинара составила 10 миллионов евро.

Сын Богуслаева приобрел остров:

Также в 2020 году в СМИ появился ряд публикаций о новых китайских собственниках, их значительных инвестициях в украинскую экономику и промышленность (речь шла о 250 миллионах долларов), а также попытках СБУ помочь процветанию. (Позже появилась информация, что упомянутые 250 миллионов – это кредит).

Довольно неожиданно лоббистом китайских инвесторов стал известный харьковский бизнесмен Александр Ярославский (DCH Group). Он начал активно защищать своих азиатских партнеров перед СБУ и Антимонопольным комитетом, а сами китайцы заявили, что сейчас имеют уже 75% акций (остальные – у "Укроборонпрома") и в случае чего обратятся в суд с требованием возмещения 3,5 миллиардов долларов убытков. Их требованием было снятие ареста с контрольного пакета акций.

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Свою угрозу Китай выполнил в декабре 2020 года, когда обратился в Международный арбитраж по данному вопросу. Сейчас Украина готовится к процессу и ведет консультации, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень осторожно назвал попытку кражи стратегического предприятия и государственную измену ситуацией, которая не имеет ничего общего с инвестициями.

Китайский миллиардер Ван Цзин на переговорах с российским вице-премьером Сурковым в 2012 году / Фото – РИА "Новости"

Также появилась информация о связях китайского бизнесмена Ван Цзина с россиянами, которые являются его партнерами. Именно этим фактором объясняется появление Ярославского, который имеет давние отношения с российскими олигархами. Они не прекратились и после военной агрессии России против Украины.

Санкции

15 января 2021 года администрация президента Трампа в формате прощальных гастролей наложила санкции на компании Skyrizon. Было признано, что инвестор "Мотор Сичи" представляет угрозу национальной безопасности США.

Неблагоразумные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации являются угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества. "Skyrizon” – китайская государственная компания, и ее попытки купить и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики,

– министр торговли США Уилбур Росс о санкциях в отношении инвестора.

Таким образом Украина не только получила четкий сигнал от США, но и фактически оказалась между двух огней.

28 января 2021 года президент Зеленский выбрал "сторону". Против китайских владельцев украинского предприятия в лице гражданина Поднебесной Ван Цзина были введены санкции сроком на 3 года.

Китай в ответ прислал ноту и решил действовать.

Попытка рейдерского захвата "Мотор Сичи"

31 января 2021 года китайские инвесторы несмотря на санкции в одностороннем порядке попытались провести заседание акционеров ЧАО "Мотор Сич", где планировали закрыть все вопросы и провести нужные решения.



СБУ останавливает попытку рейдерского захвата "Мотор Сичи" / Фото Укринформ

Попытка проведения важного мероприятия с нарушением карантинных предписаний вызвала резкое неприятие у СБУ – на место проведения "собрания" пришли бойцы-спецназовцы, которые быстренько ликвидировали попытку рейдерского захвата стратегического предприятия.

Китайцам не помог даже Ярославский. Его влияние нивелировало присутствие 6 нардепов из "Слуги народа", нескольких десятков митингующих, 50 полицейских и 200 бойцов Нацгвардии. Вместе со спецназовцами они получили численное преимущество и забанили "собрание".

Курс на национализацию

В начале марта 2021 года представители "Слуги Народа" заявили, что выходом из ситуации станет национализация предприятия. Парламентарии пообещали быстро подготовить юридическую основу для этого процесса в виде законопроектов.

Китай в свою очередь пригрозил новыми исками к Украине.

11 марта 2021 года в СНБО было принято решение не поддаваться давлению и дальше защищать государственные интересы Украины.

Пятый вопрос, который мы рассматривали на заседании СНБО, – о состоянии выполнения решения СНБО за 1 марта 2018 года О неотложных мерах по защите интересов государства в сфере авиастроения. Речь идет о "Мотор Сичи" в Запорожье. Принято соответствующее решение – в связи с этим решением предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным конституционным способом в ближайшее время,

– Алексей Данилов о национализации ЧАО "Мотор Сич".

Основой для такого шага стало решение СНБО трехлетней давности, которое не было выполнено. Видимо, из-за выборов.