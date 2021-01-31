На мосту в Днепре таксист спас женщину от самоубийства: момент попал на видео
На Центральном мосту в Днепре женщина пыталась покончить с собой. Вероятно, она намеревалась прыгнуть в воду. Ее спас проезжавший мимо таксист.
Источник: "Информатор"
Это произошло на Центральном мосту в ночь на 31 января, примерно в 3:20. Очевидцам удалось заснять момент спасения на видео.
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Как все произошло
Когда таксист выехал на Центральный мост, заметил женщину, которая стояла у ограды. Он вышел из машины и подошел к ней. Водитель заметил, что у нее есть признаки алкогольного опьянения.
Незнакомка беспрестанно повторяла, что хочет убить. Выяснилось, что причиной такого решения являются проблемы в семье. Таксист пытался отвлекать женщину и не дать воплотить задуманное в реальность.
В Днепре таксист спас женщину от самоубийства: смотрите видео
Днепровский водитель понимал, что оставлять незнакомку в таком состоянии нельзя. Впоследствии на место прибыла психиатрическая бригада, ее забрали в больницу.
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