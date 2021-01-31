На Центральном мосту в Днепре женщина пыталась покончить с собой. Вероятно, она намеревалась прыгнуть в воду. Ее спас проезжавший мимо таксист.

Источник: "Информатор"

Это произошло на Центральном мосту в ночь на 31 января, примерно в 3:20. Очевидцам удалось заснять момент спасения на видео.

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Как все произошло

Когда таксист выехал на Центральный мост, заметил женщину, которая стояла у ограды. Он вышел из машины и подошел к ней. Водитель заметил, что у нее есть признаки алкогольного опьянения.

Незнакомка беспрестанно повторяла, что хочет убить. Выяснилось, что причиной такого решения являются проблемы в семье. Таксист пытался отвлекать женщину и не дать воплотить задуманное в реальность.

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Днепровский водитель понимал, что оставлять незнакомку в таком состоянии нельзя. Впоследствии на место прибыла психиатрическая бригада, ее забрали в больницу.

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