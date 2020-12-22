Навальный поговорил с вероятным отравителем: в Москве задержали его сторонников
Накануне Алексей Навальный обнародовал запись разговоров со своим возможным отравителем. После этого в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционера.
Первой задержали Любовь Соболь: детали
Задержали, а впоследствии отпустили без предъявления обвинений сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом сообщает Meduza.
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Вечером 21 декабря Соболь приехала к дому вероятного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Его Навальный считает причастным к покушению на него. Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, звонила в его квартиру. Однако он, по ее словам, не ответил и вызвал полицию.
Ночью 22 декабря сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией отпустили. Ей не предъявили обвинения. Возбуждали ли уголовное дело, неизвестно.
На Соболь составили админпротокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского. Она предусматривает 15 суток ареста.
Каких еще сторонников Навального задержали
- Возле дома Кудрявцева задержали и сотрудника предвыборного штаба Любви Соболь – Константина Распопова. Он находится в "Новокосино", правоохранители устанавливают его личность.
- Кроме того, уголовный розыск задержал сотрудников ютуб-канала "Навальный Live" Ольгу Ключникову и Якима Керимова. Их подозревают в том же преступлении, что и Соболь. К ним отказывались пускать адвокатов.
Всех 3 задержанных будут в полиции до суда на 48 часов по админстатье о неповиновении законному распоряжению полицейского.
К слову, в разных городах России начались пикеты в поддержку Навального и против ФСБ.
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Что известно о разговоре Навального с вероятным отравителем
- Политик 21 декабря опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, что следили за ним и участвовали в спецоперации.
- ФСБ записи Навального назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по данному факту начала проверку.
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