Накануне Алексей Навальный обнародовал запись разговоров со своим возможным отравителем. После этого в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционера.

Первой задержали Любовь Соболь: детали

Задержали, а впоследствии отпустили без предъявления обвинений сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом сообщает Meduza.

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Вечером 21 декабря Соболь приехала к дому вероятного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Его Навальный считает причастным к покушению на него. Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, звонила в его квартиру. Однако он, по ее словам, не ответил и вызвал полицию.

Ночью 22 декабря сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией отпустили. Ей не предъявили обвинения. Возбуждали ли уголовное дело, неизвестно.

На Соболь составили админпротокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского. Она предусматривает 15 суток ареста.

Каких еще сторонников Навального задержали

Возле дома Кудрявцева задержали и сотрудника предвыборного штаба Любви Соболь – Константина Распопова. Он находится в "Новокосино", правоохранители устанавливают его личность.

Он находится в "Новокосино", правоохранители устанавливают его личность. Кроме того, уголовный розыск задержал сотрудников ютуб-канала "Навальный Live" Ольгу Ключникову и Якима Керимова. Их подозревают в том же преступлении, что и Соболь. К ним отказывались пускать адвокатов.

Всех 3 задержанных будут в полиции до суда на 48 часов по админстатье о неповиновении законному распоряжению полицейского.

К слову, в разных городах России начались пикеты в поддержку Навального и против ФСБ.

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Что известно о разговоре Навального с вероятным отравителем

Политик 21 декабря опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, что следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ записи Навального назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по данному факту начала проверку.

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