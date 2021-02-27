В январе 2014 года Россия привезла в Крыму христианские святыни, вместе с ними на полуостров прилетела группа россиян, которая провела переговоры с Владимиром Константиновым и пророссийским политиком Сергеем Аксеновым.

Источник: "Крым.Реалии" специально для 24 канала

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К теме Захватнические аппетиты Путина: ползучая оккупация Крыма началась еще в конце ХХ века

Суд в Херсоне в отношении участника "Крымской весны"

Севастополец Евгений Куцарев на суде в Херсоне сделал признание, якобы участие в "Крымской весне" – его ошибка. Во время оккупации мужчина был в составе общественного движения, следил за украинскими военными и проукраинскими гражданами в Севастополе.

Обратите внимание! Следствие считает, что соответствующую информацию передавали российским властям. В то же время Куцарев признал свою вину и раскаялся.

Артистам России могут запретить выступления в Израиле

Молодая ассоциация актеров "Маген" хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым, причина – пропаганда оккупации. Израильтяне сравнили свои афиши с крымскими и составили список с российскими звездами – в нем 59 человек.

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