Разведка с иконами: Москва захватывала Крым под прикрытием церкви
В январе 2014 года Россия привезла в Крыму христианские святыни, вместе с ними на полуостров прилетела группа россиян, которая провела переговоры с Владимиром Константиновым и пророссийским политиком Сергеем Аксеновым.
Источник: "Крым.Реалии" специально для 24 канала
Подробнее о других событиях в оккупированном Крыму – в спецвыпуске программы.
К теме Захватнические аппетиты Путина: ползучая оккупация Крыма началась еще в конце ХХ века
Суд в Херсоне в отношении участника "Крымской весны"
Севастополец Евгений Куцарев на суде в Херсоне сделал признание, якобы участие в "Крымской весне" – его ошибка. Во время оккупации мужчина был в составе общественного движения, следил за украинскими военными и проукраинскими гражданами в Севастополе.
Артистам России могут запретить выступления в Израиле
Молодая ассоциация актеров "Маген" хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым, причина – пропаганда оккупации. Израильтяне сравнили свои афиши с крымскими и составили список с российскими звездами – в нем 59 человек.
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