В то же время тогда Москва давала своим "зеленым человечкам" указания, мол, если со стороны украинцев будет сопротивление – то отходить. Об обмане, запугивании, "переодевании" и русском стиле оккупации – в спецвыпуске программы специально к 7 годовщине оккупации Крыма.

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27 февраля 2014 года неизвестные захватили парламент Крыма и именно тот день был шансом для Украины – ситуацию можно было "переломить". Начальник управления войск береговой обороны военно-морских сил ВСУ в 2014 Игорь Воронченко тогда предлагал провести антитеррористическую операцию.

Намеревались сменить "трезубца на орла"

В то же время захватывать и блокировать админздания в Крыму помогали переодетые морские пехотинцы 810 бригады, которая базировалась в Крыму. Украинская разведка перехватила разговор, где командующий береговых войск Черноморского флота нервно объяснял командиру 810 бригады, что "надо немедленно получить гражданскую форму".

Захватывать Крым "помогали" переодетые морские пехотинцы / Фото Минобороны

26 февраля 2014 года в Крым из Киева прилетела группа военных во главе с начальником Генштаба Юрием Ильиным, задачей было привести в полную боевую готовность флот и воинские части.

Как только приземлились – Ильин срочно поехал к священнику, а когда вернулся, то рассказал о намерениях сменить военную форму. Тогда он говорил, что надо менять "трезубца на орла".

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