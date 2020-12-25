Харьков и область засыпало снегом, из-за этого дорожные службы работают в усиленном режиме. Власти призвали людей не выезжать на улицы города без необходимости.

В целом на дорогах работают 110 снегоуборочных машин и почти 1 500 дворников. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Людей просят не парковать автомобили на обочинах и на въездах во дворы. Это важно для того, чтобы коммунальщики могли ликвидировать последствия снегопада.

Заместитель мэра Андрея Руденко отметил, что прежде всего очищают проезжую часть возле медучреждений, продуктовых магазинов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

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Сколько продлится снегопад

В Службе автодорог Харьковщины сообщили, что снегопад продлится в течение дня 25 декабря. Вечером он может перейти в мокрый снег и дождь.

Синоптики прогнозируют, что циклон Грета, который вызвал стремительное ухудшение погодных условий, покинет регион уже днем в субботу, 26 декабря.

Последствия непогоды

Харьковчане в соцсетях публикуют фото и видео снегопада, а также последствий непогоды. Движение транспорта в центре и ближних районах затруднено.

Из-за непогоды в городе случилось немало ДТП. В частности – на улице Одесской столкнулись внедорожники. Еще одна авария произошла на Майдане Ирины Бугримовой.

Заметим, что ДТП 25 декабря в Харькове произошли также на улицах Полтавский Шлях, Вернадского, Руставели, Клочковской, Шевченко и Красношкольной набережной.