Учитывая стоимость денег, которые Украина заимствует в 2021 году – транш от МВФ очень важно получить. Он является мощным сигналом для инвесторов относительно государственных ценных бумаг. А также – что государство является надежными заемщиками и ему можно давать деньги.

Соответствующий сигнал дает возможность привлекать дешевые деньги, которые стоят меньше чем те, которые государство привлечет к финансированию дефицита. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Он отметил, что сумма от МВФ, которую планируют получить в Украине в 2021 не является критической для государства, ее можно перекрыть другими источниками. По его словам, государство привлечет деньги под финансирование дефицита даже в случае, если МВФ не даст транш, но уже на других условиях.

Если не будет транша от МВФ – это будет болезненно бить, когда мы вынуждены будем обслуживать долг и возвращать взятые деньги,

– сообщил Даниил Гетманцев.

Влияние конституционного кризиса

Согласно словам председателя комитета Рады по вопросам финансов, антикоррупционная реформа является одним из пунктов, на котором настаивают партнеры, однако это нужно не столько соответствующим партнерам, сколько Украине. Антикоррупционная политика и законодательство – это то, что требуют люди и что необходимо для построения цивилизованной демократии в Украине, рассказал он.

"Я абсолютно соглашаюсь с теми требованиями, которые выдвигают наши партнеры и считаю, что их нужно внедрять как можно скорее. То, что законопроект до сих пор не подписан президентом нет ничего угрожающего", – сказал Гетманцев.

Он добавил, что законопроекты приняты с согласия всех фракций Верховной Рады, поэтому вряд ли будут препятствия в том, чтобы они стали законами.

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Законопроекты относительно КСУ

Также Даниил Гетманцев сказал, что нельзя законом "разгонять" Конституционный Суд вопреки Конституции как это предлагают в некоторых законодательных инициативах, поэтому вряд ли кто-то может требовать это от Украины.

"Мы пытаемся ограничить КСУ в принятии им решений, учитывая персональный состав суда. Я не знаю, возможны ли такие компромиссные варианты. Думаю, что мы сможем выйти из этого конституционного кризиса и без нарушения законодательства", – отметил политик.

Вопрос МВФ к бюджету

У Международного валютного фонда, по мнению Гетманцева, есть вопросы к исполнению бюджета. Однако в Украине также заинтересованы в том, чтобы бюджет был реальным, сказал он.

Мы сами высказываем пожелания по уменьшению дефицита бюджета, большего, чем это произошло в проекте бюджета на следующий год (2021 – 24 канал), а также о несколько завышенных показателей роста экономики Украины,

– заметил председатель Комитета ВР.

Он добавил, что вопрос не только в завышении доходной части, но и в ее занижении, в частности от таможни можно предусмотреть большие поступления. "Я подавал соответствующие поправки, ибо даже министр финансов заявлял, что там прячется где-то 5 – 10 миллиардов поступления от таможни на луне. Этих поступлений мы не увидели в проекте бюджета", – сказал Гетманцев.

Вместе с тем, если обеспечить перевыполнение в соответствующей части, то это определенно будет победой, отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Сроки транша

Даниил Гетманцев рассказал, что по результатам миссии будет соответствующее заявление от МВФ, в нем отметят пункты, которые Украина еще должна выполнить для получения этого транша. И собственно получения денег будет зависеть не от работы миссии, а от выполнения тех пунктов, которые они укажут в своем отчете, сказал он.

В то же время председатель комитета Рады заявил, что срок получения транша, о котором заявил премьер-министр, является реальным, однако зависит от выполнения условий.

Справка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит следующий транш от МВФ в начале 2021 года. Уже с 21 декабря в Украине начнет работу миссия МВФ.

Транш от МВФ: кратко