Центр и юг Соединенных Штатов Америки накрыла непогода. Почти 200 миллионов американцев получили предупреждение об экстремальных погодных условиях.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Температуры воздуха в некоторых регионах достигают -30, а порой -50 градусов. В Техасе, где снежная непогода наблюдается впервые за 10 лет, власти начали плановые отключения электроэнергии из-за чрезвычайной нагрузки на сети.

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Расследование штурма Капитолия

Конгресс США хочет создать специальную независимую, внепартийную следственную комиссию, чтобы расследовать обстоятельства штурма Капитолия 6 января. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Больше здесь Расследование штурма Капитолия: в США создают специальную комиссию

Уменьшение количества больных COVID-19

В понедельник, 15 февраля, в США зафиксировали наименьшее количество новых заражений COVID-19, начиная с октября 2020 года, – 53 тысячи случаев. Среди основных факторов могут быть – массовое вакцинирование, количество людей, которые уже переболели вирусом, лучшие механизмы тестирования и своевременная изоляция населения.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки" за 16 февраля на 24 канале: