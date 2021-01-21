Мошеннику, который за деньги предлагал должность в ОП, избрали меру пресечения
Мужчине, который предлагал за деньги устроить желающих на работу в Офис Президента, избрали меру пресечения. Суд решил арестовать злоумышленника с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.
Мужчину подозревают в покушении на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора.
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По принципиальной позиции прокуроров Офиса Генпрокурора Печерским районным судом Киева гражданину, которого подозревают в покушении на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и избрана мера пресечения,
– говорится в сообщении.
Сейчас еще продолжается досудебное заседание.
Детали дела
- Злоумышленника СБУ разоблачила 19 января во время получения 100 тысяч долларов.
- Это была первая часть денег от суммы в 200 тысяч долларов.
- Подозреваемый заверил потерпевшего, что за такие деньги якобы сможет помочь трудоустроиться в Офис Президента.
- Злоумышленником оказался бывший помощник нардепа.
СБУ задержала мужчину, который за деньги предлагал работу в ОП / Фото СБУ
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