Мошенник "продавал" вакансию в Офисе Президента за 200 тысяч долларов
Правоохранители разоблачили украинца, который пытался "продать" вакансию в Офисе Президента. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.
Мужчина заверил потерпевшего, что поможет ему получить работу в офисе президента Зеленского. За это он попросил денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Сначала подозреваемый оценил свои услуги в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Впоследствии заявил, что конкретная должность, выбранная потерпевшим, обойдется в 200 тысяч долларов.
Мужчину задержали, когда он пытался получить первый транш – 100 тысяч долларов. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление ГБР.
Деньги, изъятые у задержанного / Фото Офиса генпрокурора
Украинец задержан на мошенничестве / Фото Офиса генпрокурора
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Также решается вопрос о сообщении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения.
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