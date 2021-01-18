В Украину пришли мощные морозы, местами температура воздуха опустилась до -20 градусов. Из-за этого украинцы стали использовать больше газа для отопления домов.

В последние дни потребление природного газа в Украине увеличилось до 180 – 200 миллионов кубических метров. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в фейсбуке.

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Макогон заметил, что система ГТС Украины работает в штатном режиме.

Сегодня ожидаем увеличения до 200 миллионов кубических метров,

– написал он.

По данным Оператора ГТС, в декабре 2020 года потребление газа составило 4,1 миллиарда кубометров, или 132,5 миллиона кубических метров в сутки.

Когда морозы в Украине утихнут

Синоптики прогнозируют, что уже с 19 января морозы немного успокоятся и утихнут до конца текущей недели. На Крещение температура воздуха в среднем составит -10 ... -13 градусов.

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Ранее Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на газ на период карантина. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.