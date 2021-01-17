В начале следующей недели (18–19 января в Украине сохранится очень холодная погода. В то же время на большинстве украинской территории будет сухо и без осадков.

Прогноз на понедельник, 18 января

В большинстве областей будет без существенных осадков. Только в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью следует ожидать снег, а в кое-где и метель. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Температура в большинстве областей ночью составит -16... -21 градус. А на севере местами будет доходить и до -22... -25 градусов. Днем здесь прогнозируют не намного более теплую температуру – 12... 17 градусов мороза.

Зато в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье температура опустится до -11... -16 градусов, а днем – до 7... 12 градусов мороза.

Что касается Киева, то в столице будет без существенных осадков. Температура ночью -17... 19 градусов, днем -13... 15 градусов мороза.

Кроме того, в Украине на дорогах местами следует ожидать гололедицу. Ветер – переменных направлений, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Правда, на юго-востоке ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью в этих регионах порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Обратите внимание! По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,4 градуса выше нуля в 2007 году, а самая низкая ночью – на отметке 22,8 градуса мороза в 1950 году.



Прогноз погоды в Украине на 18 января / Данные Укргидрометцентра

Какой будет погода во вторник, 19 января

Во вторник в Украине будет без существенных осадков. Только днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют небольшой снег.

Столбики термометров ночью опустятся до -17... -22 градусов. А в северных и западных областях местами следует ожидать 25 градусов мороза. Днем здесь температура поднимется до -10... -15 градусов.

Несколько теплее будет на юге, на Закарпатье и Прикарпатье – 13... 18 градусов мороза ночью и 4... 9 градусов ниже нуля днем.

В Киеве 19 января сохранится холодная погода с температурой ночью -17... -19 градусов, днем – 13... 15 градусов мороза. Без существенных осадков.

На дорогах в Украине – также местами гололедица. Ветер – северо-западный с переходом на южный. Будет дуть он со скоростью 5–10 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 19 января / Данные Укргидрометцентра