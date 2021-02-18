После длительной непогоды в Украину наконец придет потепление. Его следует ждать еще до конца февраля. Хотя морозы отступят, не стоит надеяться, что погода быстро изменится на весеннюю.

Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, тепло придет в Украину из Атлантики и Западной Европы уже после 20 февраля.

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Морозы будут отступать, но не сразу. Потепление будет приходить в страну постепенно. Сначала столбики термометров будут приближаться к нулю, затем температура будет плюсовой.

Уже до 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже +3. А на Закарпатье и на Юге будет не менее +10,

– отметила синоптик.

Несмотря на это, она предупредила украинцев, что радоваться скорой весне еще рано. Ведь температурные качели в Украине продержатся вплоть до Пасхи.

Следующие недели будут теплее

Метеоролог Вера Балабух объяснила, что действие антициклона и холодных воздушных масс в Украине завершается. Сейчас идет самый холодный период, однако уже с 22 февраля будет тепло.

"Зато в Украину придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются. Днем будет доходить до плюсовой температуры, возможен мокрый снег", – подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что продолжительность дня увеличивается. Из-за этого воздух будет прогреваться все больше и больше. Сейчас этому мешает снег. Ведь он отражает солнце.

Обратите внимание! В ночь с 16 на 17 февраля в Черкассах зафиксировали самую низкую во всей Центральной Европе температуру. Там было аж -29,3 градуса мороза.