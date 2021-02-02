Морозы, дожди и туманы: погода в Украине внезапно ухудшится
По состоянию на вторник, 2 февраля, снежный циклон, к счастью, покинул Украину. Однако не стоит преждевременно радоваться улучшению погоды. В течение дня температура воздуха опустится до -12 градусов мороза.
Источник: Укравтодор
Самое сильное похолодание синоптики прогнозируют на Западе и севере Украины.
Актуально Прогноз погоды на 2 февраля: на Западную Украину придет потепление
Там температура воздуха опустится до -4...-12 градусов мороза. В центральных областях прогнозируют -1...-5 градусов мороза.
Теплее всего будет на юго-востоке. Там ожидают до + 8 градусов.
Детали о погоде в Украине
- В течение дня будет идти снег во Львовской и Волынской областях.
- Дожди прогнозируют в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
- Мириться с туманами придется в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.
- Осложнения движения из-за погодных условий зафиксировали на дорогах государственного значения в таких областях: Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской.
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