По состоянию на вторник, 2 февраля, снежный циклон, к счастью, покинул Украину. Однако не стоит преждевременно радоваться улучшению погоды. В течение дня температура воздуха опустится до -12 градусов мороза.

Источник: Укравтодор Самое сильное похолодание синоптики прогнозируют на Западе и севере Украины. Актуально Прогноз погоды на 2 февраля: на Западную Украину придет потепление Там температура воздуха опустится до -4...-12 градусов мороза. В центральных областях прогнозируют -1...-5 градусов мороза. Теплее всего будет на юго-востоке. Там ожидают до + 8 градусов. Детали о погоде в Украине В течение дня будет идти снег во Львовской и Волынской областях. Дожди прогнозируют в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Мириться с туманами придется в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях. Осложнения движения из-за погодных условий зафиксировали на дорогах государственного значения в таких областях: Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской. Обратите внимание! За сутки 1 января на некоторых территориях Украины выпало до 20 сантиметров снега. Самая сложная ситуация в Черновицкой, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Киевской и Сумской областях.