В ближайшие дни в Украине ударят сильные морозы. Пик похолодания прогнозируют с 14 по 19 января. В эти дни столбики термометров опустятся ночью до -20 градусов.

В Украину идет холодная воздушная масса арктического происхождения. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, арктическая масса будет заползать постепенно, снижая температуру воздуха сначала к небольшим, потом к умеренным и сильным морозам.

Какой будет погода 11 – 12 января

В эти дни погоду Украины будет определять антициклоническое поле. А это, по словам Диденко, означает, что снегопадов не ожидают.

Лишь в Крыму возможны осадки, небольшой снег будет падать и в западных областях. Днем еще холода не будет, однако ночи будут морозные.

Что прогнозируют на 13 – 14 января

В среду, 13 января в юго-восток Украины придет циклон, который осложнит погоду. Начнет падать снег, мокрый снег и даже дождь. Кроме того, возможно налипание мокрого снега, гололед и еще и штормовой ветер.

Циклон захватит восточный регион, Днепропетровщину, Сумщину и Запорожье, привлекая за собой осадки и сильный ветер.

Кроме того, 13 – 14 января западные и северные области затронет и северный циклон. Периодически будет падать снег, температура будет минусовой.

Погода 14 – 19 января

Этот период будет холодным. В ночные часы столбики термометров опустятся до -14... -20 градусов.

Обратите внимание! На 11 января синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду. Солнце появится только в небе над Ужгородом. Дождь будет падать на севере – в Одессе и Симферополе. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов.