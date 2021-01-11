На Крещение погода будет очень морозной. Все потому, что в период с 15 по 20 января в Украину идет значительное похолодание.

Какую погоду синоптики прогнозируют на Крещение

Несмотря на морозы до -18 градусов, снега не прогнозируют. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, сообщает "РБК-Украина".

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Ночью обещают до -13...-18 градусов. Днем будет лишь чуть теплее – -10...-15 градусов. Чуть выше столбики термометров будут подниматься на юге.

Снега не будет во время похолодания. Правда, перед тем, 13 января, в Крыму и на Приазовье возможны небольшие осадки. Также снег может порадовать жителей западных областей.

Обратите внимание! Мокрый снег и дождь могут накрыть Украину в течение 13 – 14 января.

Средняя температура января

Заметим, ранее синоптики прогнозировали, что в январе средняя температура составит -4...0 градусов, а кое-где +1...+3. Такие отметки термометров на 2 – 2,5 градуса превышают средние многолетние значения.

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