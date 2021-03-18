Уже дома: моряки с затонувшего судна "Волго Балт 179" вернулись в Украину
Украинские моряки с судна, затонувшего 11 марта возле Румынии, вернулись на родину. 18 марта они пересекли границу в Рени. Сопровождали экипаж сотрудники посольства Украины в Румынии.
Источник:Посольство Украины в Румынии
Моряки успешно оформили въезд на территорию Украины. Впоследствии экипаж направился в Одессу.
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Моряки встретятся с представителями компании-оператора
Уже там их встретят представители компании-оператора "Волго Балт 179". В посольстве Украины в Румынии отметили, состояние здоровья спасенных членов экипажа – удовлетворительное. Их обеспечили всем необходимым. Они прошли необходимые лечебно-профилактические процедуры, чтобы их безопасно доставили на родину.
Что известно о катастрофе "Волго Балт 179"
- Судно "Волго Балт 179" затонуло в Черном море 11 марта. На его борту находились 13 украинских моряков.
- Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
- Еще одного члена экипажа – старшего помощника капитана судна Рамзана Болатханова ищут.
- Женщину, которая находилась на борту пришлось госпитализировать в Констанцу.
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