Украинские моряки с судна, затонувшего 11 марта возле Румынии, вернулись на родину. 18 марта они пересекли границу в Рени. Сопровождали экипаж сотрудники посольства Украины в Румынии.

Моряки успешно оформили въезд на территорию Украины. Впоследствии экипаж направился в Одессу.

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Моряки встретятся с представителями компании-оператора

Уже там их встретят представители компании-оператора "Волго Балт 179". В посольстве Украины в Румынии отметили, состояние здоровья спасенных членов экипажа – удовлетворительное. Их обеспечили всем необходимым. Они прошли необходимые лечебно-профилактические процедуры, чтобы их безопасно доставили на родину.

Что известно о катастрофе "Волго Балт 179"