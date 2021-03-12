Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает установление контроля Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая область).

Это позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90 – 100% потребностей с 46% в 2020 году. Согласно кредитному обзору Moody's с 11 марта текущего года, данное приобретение является позитивным для кредитного рейтинга "Метинвеста".

Кроме того, прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь,

– констатируется в обзоре.

Как сообщалось, Metinvest B.V. установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. В то же время группа "Метинвест" стала владельцем 67,28% УК ЗАО "Шахтоуправление "Покровское". Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе обусловлена ​​стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году, отмечалось ранее в пресс-релизе группы.

В 2019 – 2020 годах, учитывая потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность ПУГ составила 535 миллионов долларов. В основном это реструктурированная кредитная линия на сумму 480 миллионов долларов со сроком погашения в 2030 году.

В отчете "Метинвеста" за 2020 год, компания, имея 24,77%-й пакет акций, планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровской угольной группе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

1 октября 2020 года группа получила одобрение АМКУ относительно получения контроля над отдельными предприятиями, входящими в Покровский угольный бизнес. По условиям одобрения АМКУ, сделка должна быть завершена в течении года после даты одобрения. АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЗАО "Шахтоуправление" Покровск ", ООО" Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания".

Данное разрешение Комитет предоставил "Метинвесту" по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единственной сделкой, так и разрешения на покупку ООО "Шахта" Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтобудмонтажне управление №1". При этом АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений.

Кроме того, сообщалось, что группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке примерно за 190 миллионов долларов до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

"Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8,5 миллиардов гривен, получив чистую прибыль 925,01 миллионов гривен против чистого убытка 998,13 миллиона гривен годом ранее.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.