В Верховной Раде Украины депутатское монобольшинство будет продолжать разрушаться. В то же время примерно через год своей работы оно почти "развалилось".

В Украине нет ответственных политических сил, а есть партии, которые формируются "под президента". Об этом заявил экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук в эфире 24 канала.

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По его словам, монобольшество в Верховной Раде сформировано из разных политических групп, которые находятся под отдельными влияниями. Рыбачук заявил, что сейчас в Украине представители политических элит остаются очень влиятельными.

Мы имеем модель, когда уже некоторые "спонсоры" тех или иных депутатов реально влияют на украинскую политику, а спросить не с кого,

– рассказал эксперт.

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Рыбачук отметил, что ранее депутаты из монобольшинства "держались" за рейтинг Владимира Зеленского в обществе, однако сейчас их ничего не объединяет.

"Я слышал, что депутатам от "Слуги народа" уже начали в конвертах регулярно выплачивать серьезные суммы и это все традиционно делают через Офис Президента" – рассказал он.

Влияние олигархов

По мнению эксперта, олигархам важно, чтобы в Украине не было единого мощного политического центра и ответственных партий, которые бы руководствовались определенными идеологиями.

"Им нужно решать свои проблемы, и они в этом достигли высокого уровня мастерства", – сказал Рыбачук.

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Он также заявил, что пока в Украине нет политически ответственных партий, а правительство формируется "не из тех" политических сил, олигархи будут пользоваться таким положением. По мнению Рыбачука, они заинтересованы в том, чтобы власть Зеленского ослабла и не было единого правительства, которое могло бы отчитаться перед избирателями.

Эксперт отметил, что тогда олигархам будет очень сложно "вписываться" в идеологические программы, а партиям будет невыгодно иметь с ними дело.