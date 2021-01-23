Monobank – это банк без отделений, виртуальный или банк в телефоне. Именно так себя позиционирует украинская компания. На деле же это бренд – с котиками, кэшбеком и мгновенными кредитами.

Хотите быть клиентом monobank – придется купить смартфон последних лет выпуска – другие устройства просто не поддерживают программу. Является ли monobank – классическим банком, и как 2 гривны стали хайповим кейсом компании – об этом в программе "Корпорации мира" на 24 канале.

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Приложение Monobank запустили в ноябре 2017 года. Уже в мае 2019 года проект преодолел рубеж в 1 миллион клиентов, а в марте 2020 года их число превысило 2 миллиона. Еще полмиллиона новых клиентов прибавилось менее чем за 5 месяцев.



Каждую минуту клиентами mono становятся 3 человека / Скриншот с видео

Справка. Совладелец Мonobank Михаил Рогальский отметил, что за время существования – с момента выхода первой карты – карточки пополнили на 244 миллиарда гривен.

"Плюшки" компании

Monobank постоянно фокусируется на привлечении новых клиентов. Большинство "неофитов" узнают о банке путем сарафанного радио. Компания дарит деньги новым клиентам, которые регистрируются по рекомендации друга – по полсотни каждому. До сих пор реферальная программа приносит около 30 – 40% новых клиентов ежемесячно.

Впрочем главные "плюшки" компания обещает в процессе пользования картой:

кэшбек;

оплата коммуналки и пополнение мобильного без комиссий;

низкая процентная ставка на кредиты;

возможность рассрочки покупок;

а главное – отсутствие отделений, тон бумажек и очередей.

Чтобы стать клиентом – достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении. Проморолик был настолько успешным, что на ютубе появился непрерывный ролик продолжительностью в час из 15 секундных повторов – некий гипноз.

Смотрите промо-видео банка:

Как все начиналось

Но вот начиналось все не так вдохновенно. Создали Мonobank бывшие "приватовцы", которые до последнего отрицали вероятность национализации банка. Через день после официального объявления о национализации "ПриватБанка", его IT-директор Дмитрий Дубилет написал, что он безработный. Вместе с ним уволили и других топ-менеджеров – смена руководства была одним из условий национализации.

Так часть экс-топ-менеджерив "Привата" открыла собственную компанию – Fintech Band и принялись конкурировать с тем, над чем еще пару дней назад работали совместно – банкингом от "ПриватБанка".

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет занимал должность министра Кабинета министров при правительстве Гончарука, но за 7 месяцев после назначения, в марте 2020 года – команда отошла от дел. Ради работы на госдолжности Дубилет вышел из бизнеса Fintech Band, соответственно отказался и от монобанка.

Из главных политических достижений Дмитрия – отмена бумажной книги и проведения электронной переписи населения. Короткую политическую карьеру Дмитрий вспоминает как опыт – не простой, но интересный.



Дмитрий Дубилет / Фото Getty Images

После увольнения из правительства Дубилет вернулся к своим бизнес проектам, кроме Monobank, Дубилет ведет еще один проект – Smartass – спортзал с атмосферой ночного клуба, его Дубилет открыл совместно с экс-женой в 2019 году. Занятия в Smartass проходят группами, ставка на световое шоу и громкую музыку.

Команда банка

Мonobank "приписывают" именно Дубилету, но Дмитрию принадлежит 34% акций компании. Кроме Александра совладельцами являются:

отец Дмитрия – Александр Дубилет – бывший глава правления "ПриватБанка";

Олег Гороховский – первый заместитель главы правления;

Михаил Рогальский – отвечал в "Привате" за платежи и переводы;

Вадим Ковалев – занимался оценкой рисков;

Владимир Яценко – заместитель председателя правления банка;

Людмила Шмальченко – экс-директор казначейства банка.

Fintech Band пообещал создать банк "как Приват24, только лучше". Но если разобраться, то Monobank и не является банком в прямом смысле этого слова. В Mono нет банковской лицензии, которую выдает НБУ с правом проводить расчетные операции, принимать деньги на депозиты или выдавать кредиты. Вероятно, из-за потери учредителями проекта "деловой репутации" в Привате, который НБУ признал неплатежеспособным.

Я считаю, что мы финансовый сервис. Банк – это не совсем про нас, потому что мы сделали очень удобное взаимодействие и удобное приложение. Вот это и есть мы. Банком мы называемся только для того, чтобы клиенты понимали, что у нас есть фонд гарантирования, что если ты размещаешь депозит, то он вернется, если с банком что-то случится,

– рассказал соучредитель Олег Гороховский.

Universal Bank и Сергей Тигипко

Universal Bank – клиентами именно этого банка и есть пользователи Mono. Universal Bank входит в ТАС – финансово-промышленную группу, которую основали еще в 1998 году. Сейчас это около сотни компаний, работающих на территории Украины и стран СНГ.



Mono и Universal / Скриншот с видео

Учредителем и основным акционером группы является Сергей Тигипко, который, кстати, тоже в свое время возглавлял "Приватбанк", он же является и бенефициарным владельцем Universal Bank.

Миллионер и экс-министр Януковича. Политическую карьеру начал еще в 1994 году – работал внештатным консультантом второго президента Украины Леонида Кучмы по вопросам денежной политики. Побывал на должностях вице-премьер-министра Украины по вопросам экономической реформы, министра экономики в правительстве Виктора Ющенко. Дважды занимал должность главы Национального банка Украины.



Сергей Тигипко / Фото Getty Images

В 2004 году неожиданно для многих Тигипко стал доверенным лицом Виктора Януковича и возглавил его предвыборный штаб. Правда, через несколько месяцев покинул команду. Еще в феврале 2008 года журнал "Фокус" внес Тигипко в рейтинг 130 самых богатых украинцев – его состояние оценили в 900 миллионов долларов

О создании Fintech Band заявили в 2017 году, но по данным системы YouControl, ИТ-компания была основана еще в 2010 году.

Общие инвестиции в monobank – около 150 миллионов гривен, в основном это собственные средства учредителей, часть – платежи от банков-партнеров. И кредитования окупилось – всего за год Universal Bank увеличил чистую прибыль в 15 раз.

В июне 2020 года Мono заявили, что прекращают сотрудничество с ТАСкомбанк Сергея Тигипко. Причина: трудности одного из клиентов со снятием депозита на сумму 150 тысяч гривен. В сентябре же дочь Тигипко – Анна запускает свой собственный онлайн-банк по прототипу mono – Izibank, который работает на лицензии ТАСкомбанка.

Потребности клиентов на первом месте

Mono осознали: важно не только удовлетворять потребности клиентов, но и дарить эмоции. Дизайн приложения максимально простой и современный.

"Мы понимали, что по крайней мере первые несколько сотен тысяч клиентов окажутся преимущественно молодыми людьми. Мы позволили себе перейти на более остроумный тонн. В "Приватбанке" это было невозможно. Например, при установке кредитного лимита выше 1 миллиона гривен, текст ошибки выглядит так: "ВОУ-ВОУ, тигр, откуда такие аппетиты!", – говорят основатели.

При чем тут котики

Наиболее узнаваемой фишкой Monobank есть кот. Он фигурирует в рекламе, в приложении, наклейках и уже является неотъемлемой частью бренда. В mono говорят, что не придумывали его специально, просто стикеры с котами – это прикольно.

Конечно, то, что кот Дубилета в рюкзаке прославился – это тоже подогрело интерес и предложение добавить кота в приложение, эта идея объединилась с популярностью кота Димы. Именно его некоторые считают прототипом "моновского"



Кот Дубилета / Скриншот

История про 2 гривны

В общем коммуникация с людьми в mono в приоритете, а иногда даже переходит границу "здорового хайпа" – например, история с 2 гривнами. Один из операторов мобильного банка на запрос клиента "Сбросьте 2 гривны" просто переслал ему деньги.

Ролик разместили в тиктоке, и он быстро стал вирусным. Затем об этом написал в фейсбуке соучредитель банка Гороховский, а обсуждение кейса не прекращалось.

Конкуренция с "Приватбанком" и стратегии

По сути Monobank – это улучшенная версия "Привата24", с которым Monobank до сих пор ведет жесткую конкуренцию. Даже фирменная черная карта monobank – следствие этой конкуренции. В Привате черную карту предлагали для VIP-клиентов, ее продавали за 2 тысячи долларов. Поэтому в monobank решили: "если основной игрок продает, мы просто будем раздавать их бесплатно".

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В 2020 году monobank – это 2,7 миллиона клиентов и 2 тысячи сотрудников. 66% карт Monobank являются активными – это самый высокий показатель среди всех украинских банков. К концу 2022 года monobank хочет увеличить число пользователей до 5 миллионов.

В mono используют стратегию Lovemark – некий образ бренда, нацеленный на создание эмоциональной связи с пользователем – это те же наклейки с кошками, игры и награды. Призы – это анимированные картинки с символом банка – котом. Это добавляет азарта и восторга, заставляет пользоваться приложением чаще.

Больше о Monobank – смотрите в видео программы.