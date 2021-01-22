Monobank попросил Дубинского закрыть счет из-за санкций США
В Monobank предложили скандальному нардепу Александру Дубинскому закрыть счет. По мнению депутата, это из-за санкций США.
Нардеп не будет закрывать счет в банке. Об этом Дубинский написал в Фейсбуке.
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Политик утверждает, что работники банка не хотят иметь проблем.
Я этого делать не буду (закрывать счет – 24 канал). Принципиально. На всякий случай, оставил им 30 гривен,
– заявил Дубинский.
Санкции США против Дубинского: что известно
- США 11 января наложили санкции против 7 человек и 4 организаций, которые являются частью, связанной с Россией сети зарубежного влияния.
- Под удар попало окружение нардепа Андрея Деркача. В частности, Дубинский и экс-депутат Александр Онищенко.
- Сам Дубинский назвал санкции временными неудобствами и заявил, что не намерен выходить из фракции "Слуга народа".
- Кроме того, политик обвинил в санкциях Центр противодействия коррупции.
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