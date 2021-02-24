Надеюсь, когда-то какой-то президент таки проведет судебную реформу, а не "реформе". Далее читайте на украинском.

Проститутки в мантіях

В день двох знакових судів – по Стерненку і по Татарову – просто нагадую, як тікав з країни суддя Чаус, у городі в якого НАБУ відкопало бакси в скляних банках. З чужим паспортом, під чужим прізвищем і, кажуть, не без допомоги охоронців діючого тоді президента.

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Навіть Молдова відмовила цьому персонажу в політичному притулку. Він досі судиться з Молдовою, вимагаючи статусу біженця. Четвертий рік.

Сподіваюсь, усі ті бугілі, попревичі та інші вовки, кожен у свій час, будуть заздрити судді Чаусу, який встиг добігти до молдовського кордону. І який 4 роки воює за можливість жити хоча б в Молдові. І труситься, щоб його не видворили назад в Україну в руки детективів НАБУ.

Можна було б пікетувати будинок Бугіля, який виправдовував помічницю суддю-вбивцю матері трьох дітей – і штрафував пенсіонера за плакат "Янукович – козел". І, який прогнозую, відпустить підозрюваного у корупції Татарова – без підозри, на всі чотири сторони.

Можна було б пікетувати сьогодні будинок Попревича, який посадив Стерненка, але відпускав пійманих за кермом п'яних в хлам суддів. Який не декларував житло в Криму і новий "мерс", а свій приватний будинок прикрашав бюстами Сталіна і Леніна.

Порошенко "реформував", а тепер Зеленський "реформує"...

Але вони – лише наслідок. Наслідок того, що вже у другого за рахунком після Революції гідності президента і його оточення відсутня воля знищити цю секту політичних проституток, яку ми чомусь досі називаємо судовою системою. 5 років Порошенко намагався її "реформувати" під себе, розраховуючи лишитись при владі навічно. Тепер юристи Зеленського вже другий рік "реформують" її чи то під себе чи то під нього, неважливо. Теж, ймовірно, на щось розраховуючи.

І в цьому сенсі щось символічне є ось в чому. Кажуть, що рятували від НАБУ одіозного Чауса з його банкодоларами особисті охоронці Порошенка – спільно з головним юристом Зеленського, який тепер є ідеологом судової реформи.

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Сподіваюсь, колись реформоване, а не "реформоване" ДБР доведе і це.

Сподіваюсь, колись якийсь президент таки проведе судову реформу, а не "реформу".

Сподіваюсь, колись усі, хто цьому зараз заважають, будуть заздрити Чаусу.