Полицейские Бельцев пытаются разыскать бывшего украинского дипломата, который, по данным следователей, в 2019 году вместе с товарищем изнасиловал несовершеннолетнюю.

Источник: СП

В МИД Украины утверждают, что Александра Сторожука, которого 2 года назад обвиняли в совершении громкого преступления, освободили еще в 2020.

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Впрочем, местонахождение бывшего консула правоохранителям Молдовы неизвестно. Поэтому его объявили в международный розыск.

Подельника посадили

17 декабря 2020 года суд Бельцев признал виновным местного жителя, который, по данным следствия, участвовал в изнасиловании несовершеннолетней. Его наказали 5 годами заключения в колонии закрытого типа.

Вину мужчина признал, но с приговором не согласился. Через что подал апелляцию.

Что известно об изнасиловании которое якобы совершил украинский дипломат

Как сочли судьи, друг бывшего консула пришел к нему в гости 4 февраля 2019.

Около 20:00 по местному времени туда пришла девушка, которую дипломат нанял для уборки жилья.

Тогда же мужчины начали к ней приставать, но получили отказ.

Консул якобы схватил девушку и держал ее, а его товарищ – снял одежду и изнасиловал. Дипломат, по данным полиции, не стоял в стороне, а все это время держал потерпевшую и мастурбировал.

Впоследствии правоохранители установили личности обоих фигурантов дела, но задержать консула не смогли, поскольку на него распространялся дипломатический иммунитет.