В Молдове вернули статус русскому языку: скандальное решение Додона
Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал ряд скандальных законов. Они касаются возвращения статуса русскому языку и снятие запрета на ретрансляцию российских новостей и о лишении президента контроля над спецслужбой.
Законы принял парламент 16 декабря. Об этом сообщает NewsMaker.
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Додон подписал законы, возвращающие статус русскому языку и русские телепрограммы. Сам Додон назвал принятые законы такими,"которых ждали граждане".
Какие скандальные законы поддержал Додон
- Закон возвращает русскому языку статус языка межнационального общения и позволяет использовать его в общении с государственными органами и социальными учреждениями.
- Это также закон об отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.
Что предусматривает закон о повышении статуса русского языка в Молдове
- Он возвращает русскому языку статус языка межнационального общения.
- Кроме того, государственных чиновников обязали на просьбы граждан отвечать на русском языке, в частности документально. Касается эта норма и судов.
- Также депутаты в первом чтении одобрили решение, обязывающее производителей лекарств печатать инструкции к ним на молдавском (румынском) и русском языках.
Заметим, что каденция Игоря Додона подходит к концу. Согласно результатам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Молдове 15 ноября, победу одержала проевропейская политика Майя Санду.
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