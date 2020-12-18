Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал ряд скандальных законов. Они касаются возвращения статуса русскому языку и снятие запрета на ретрансляцию российских новостей и о лишении президента контроля над спецслужбой.

Законы принял парламент 16 декабря. Об этом сообщает NewsMaker. Важно Решение Молдовы по русскому языку является опасным для региона, – Данилов Додон подписал законы, возвращающие статус русскому языку и русские телепрограммы. Сам Додон назвал принятые законы такими,"которых ждали граждане". Какие скандальные законы поддержал Додон Закон возвращает русскому языку статус языка межнационального общения и позволяет использовать его в общении с государственными органами и социальными учреждениями.

Это также закон об отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ. Обратите внимание! Ранее Додон неоднократно грозился повысить в стране статус русского языка. Что предусматривает закон о повышении статуса русского языка в Молдове Он возвращает русскому языку статус языка межнационального общения.

Кроме того, государственных чиновников обязали на просьбы граждан отвечать на русском языке, в частности документально. Касается эта норма и судов.

Также депутаты в первом чтении одобрили решение, обязывающее производителей лекарств печатать инструкции к ним на молдавском (румынском) и русском языках. Заметим, что каденция Игоря Додона подходит к концу. Согласно результатам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Молдове 15 ноября, победу одержала проевропейская политика Майя Санду.