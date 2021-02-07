Могут пострадать села: в реках Украины поднимется уровень воды
Из-за непогоды в западных регионах Украины 7– 8 февраля прогнозируют поднятие уровня воды в реках. Худшая ситуация будет на Закарпатье.
Паводки сойдут с верховьев. В результате непогоды вода может подтопить дороги и села Закарпатья. Там спасатели объявили желтый уровень опасности.
Кроме того, от непогоды может пострадать Волынская область. Там поднимется уровень воды в реках бассейна Припяти.
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Уровень воды может подняться в таких реках:
- в Латорице;
- в Днестре;
- в реках бассейна Припяти;
- в Тисе;
- в Старой;
- в Боржаве.
Какие территории могут пострадать
- Приусадебные участки в Ратновском районе (Волынская область);
- угодья сел Заречье, Сельцо, Камянское, Большие Комяты, малые Комяты (Закарпатье).
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