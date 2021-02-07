Из-за непогоды в западных регионах Украины 7– 8 февраля прогнозируют поднятие уровня воды в реках. Худшая ситуация будет на Закарпатье.

Паводки сойдут с верховьев. В результате непогоды вода может подтопить дороги и села Закарпатья. Там спасатели объявили желтый уровень опасности.

Кроме того, от непогоды может пострадать Волынская область. Там поднимется уровень воды в реках бассейна Припяти.

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Уровень воды может подняться в таких реках:

в Латорице;

в Днестре;

в реках бассейна Припяти;

в Тисе;

в Старой;

в Боржаве.

Какие территории могут пострадать

Приусадебные участки в Ратновском районе (Волынская область);

угодья сел Заречье, Сельцо, Камянское, Большие Комяты, малые Комяты (Закарпатье).

Обратите внимание! В понедельник, 8 января синоптики рекомендуют украинцам без надобности не выходить из дома. Из Европы надвигается циклон. Он принесет метели и шквальные ветры. Дороги покроет гололедица. Водителей просят быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения.