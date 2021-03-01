В ГБР открыли уголовное производство против главы Конституционного Суда одиозного Александра Тупицкого. Его подозревают в совершении самоуправства.

В рамках уголовного производства пока исследуют обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января 2021 года.

Актуально Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ

Тогда они рассматривали отстранения Тупицкого от должности на основе указа президента Владимира Зеленского.

Приоритетом следователей ГБР является выяснить, кто и как готовил заявление собрания судей КСУ. Суд уже предоставил правоохранителям доступ к внутренней документации. В частности, протоколов и стенограмм заседаний.

КСУ уже пытался обжаловать это в Апелляционном суде, однако его коллегия отказалась принимать жалобу.

Обратите внимание! Санкции этой статьи предусматривают наказание в размере до 3 лет ограничения свободы.

Скандалы с Тупицким: детали

В декабре 2020 года Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении Тупицкого прислали по почте. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности главы КСУ.

Зеленский также заявил, что Тупицкий не может быть председателем КСУ.



Что следует знать о Тупицком / Инфографика 24 канала