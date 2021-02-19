Пророссийскому блогеру Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене. Может ли из-за этого прекратить деятельность "Партии Шария", которую он неофициально возглавляет – читайте дальше.

В Минюсте пока не получали от правоохранительных органов сообщений о нарушениях этой политической силой украинского законодательства, которые могли бы стать причиной для применения таких санкций.

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Если же правоохранители таки предоставят доказательства таких нарушений партией, Министерство юстиции Украины обратится в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

Важно! В Минюсте подчеркнули, что деятельность любой политической партии может быть запрещена лишь по решению суда.

Что еще сообщили в ведомстве

Для рассмотрения запрета деятельности политической партии должен поступить административный иск центрального органа исполнительной власти.

Говорится об органе, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации объединений граждан и других формирований.

Деятельность политсилы могут запретить из-за нарушения требований по созданию и деятельности, установленных законами Украины.

По данным Единого реестра общественных формирований, "Партия Шария" зарегистрирована 3 февраля 2015 года, председателем политсилы является Ольга Бондаренко.