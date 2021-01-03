В Офисе Президента отметили, что не планируют отменять усиление карантина в январе. Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине "идет по графику".

О вероятности отмены жесткого карантина "РБК-Украина" рассказали источники в ОП.

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Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря – первых чисел января. Пока все по графику – локдаун по графику предполагается,

– сообщило издание.

Заметим, усиленный карантин продлится в Украине в течение 8 – 25 января. В это время заведения общественного питания не смогут принимать посетителей. Им разрешили работать на вынос, или же доставлять пищу клиентам.

Кстати, общественный транспорт в январе не перестанет работать. Однако будут действовать ограничения на количество пассажиров – разрешены только сидячие места.

Обратите внимание! Кабинет Министров сохранил за собой возможность ввести карантин в другое время, кроме 8 – 24 января, в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Подробнее о январских ограничениях – читайте здесь.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 3 января 2021 года коронавирусом в нашем государстве заразились 1 074 093 человека.

Из них 18 854 больных умерли, а 728 865 – уже выздоровели.

В течение 2 января COVID-19 обнаружили у 4 576 человек. Среди них 158 детей и 172 медика.

За минувшие сутки больше всего новых больных зафиксировали в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370).

Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала