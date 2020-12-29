Политическая жизнь Украины имеет много информационных поводов. Однако экперты уверены, все скандалы и недоразумения вызвали серьезные репутационные потери.

В то же время известные политические лица сами создают мемы, веселые или бессмысленные. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

Читайте также В семейном кругу и за границей: где нардепы будут праздновать Новый год и Рождество

Некоторые эксперты считают, что соответствующие сообщения могут быть как "подколками", так и политическими технологиями. В частности, таинственного Сарика с официальной страницы президента искали почти всей страной.

В соцсетях преимущественно считают соответствующие сообщения политиков нелепыми, а специалисты не могут прийти к согласию – вариантов множество.

Так они "очеловечили" свой образ, показали, что они такие же. Однако забыли, что публичное лицо несет публичную ответственность за свои действия,

– сказал политический эксперт Олег Саакян.

В то же время специалист Николай Давидюк отметил, что не стоит считать за дураков людей, которые управляют информационными потоками всей страны.

"Я не верю в 10 случайностей подряд. Это просто месседж друг другу, что непубличное может стать публичным", – добавил он.

Технология в песне и самоирония

Политические технологии – так можно сказать о песне Олега Ляшко, которому так и не удалось вернуться в парламент. Специалисты называют ее "хепинингом" – игрой на эмоциях.



В песне Олега Ляшко также присутствуют политтехнологии / Скриншот с видео

Можно вспомнить и так называемый самиздат киевского городского головы Виталия Кличко. Все соответствующие вирусные высказывания мэра Киева теперь оформлены в небольшую книгу. Эксперты отметили, что это довольно успешный кейс его команды информационщиков.

"Жемчуг Кличко – это попытка сыграть, потроллить имидж самого себя, чтобы быть над потасовкой", – считает политический эксперт Николай Давидюк.

Собственно Виталий Кличко отмечал, что имеет все основания, чтобы выпустить вторую серию книги и увеличить количество страниц.



Изменение имиджа могут использовать как политтехнологию / Коллаж 24 канала

Изменение имиджа

Традиционно, привлекают к себе внимание политики "старой гвардии". Петр Порошенко, пятый президент, сильно похудел, а Юлия Тимошенко, которая давно уже заменила косу на белые волосы, снова удивила свой электорат изменением стиля.

Конечно, когда женщина меняет прическу, это указывает на определенные изменения в жизни. Так же любой политик меняет свой имидж в соответствующие периоды,

– отметил Саакян.

По его словам, это может быть использовано как технология привлечения внимания.

Последствия политических технологий

Однако эксперты убеждены, что это не всегда на пользу. Кроме того, в любом случае это – очковтирательство, которым в век интернета сложно не воспользоваться. Так аудиторию будто бы веселят, но отвлекают внимание от реально важных вещей.

"Мы обсуждали скандалы – это была "кольчуга", масштаб. А сегодня так и хочется сказать: "Какая страна, такие и теракты". Это меня реально пугает", – рассказал политический эксперт Александр Антонюк.

Он подытожил, что вызовы перед страной глобальные, а общенациональный дискурс уже перешел на уровень разговоров на кухне.