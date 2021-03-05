Могут ли Коломойского экстрадировать в США и при чем здесь двойное гражданство
После санкций США против Игоря Коломойского возник вопрос – могут ли экстрадировать украинского олигарха. Специалисты говорят, что решение Совета нацбезопасности и обороны о двойном гражданстве ввели в действие "не спроста".
Источник:24 канал
Об этом сказал экс-депутат Сергей Лещенко в прямом эфире. И добавил, что с одной стороны – мы не выдаем своих граждан. С другой – у Коломойского есть несколько гражданств, в частности Кипра, Израиля.
Обратите внимание Коломойского уже не надо бояться, – Лещенко
"Я думаю, что решение Совета нацбезопасности и обороны о двойном гражданстве может как-то косвенно и касаться Коломойского. Это все не спроста", – считает Лещенко.
Он пояснил, что в какой-то момент этот вопрос может быть актуальным. Пока это не так. И вот почему:
- первое – мы имеем только санкции против Коломойского;
- второе – есть 3 иска министерства юстиции США против собственности олигарха;
- третье – пока нет криминального обвинения.
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США ввели санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала
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