После санкций США против Игоря Коломойского возник вопрос – могут ли экстрадировать украинского олигарха. Специалисты говорят, что решение Совета нацбезопасности и обороны о двойном гражданстве ввели в действие "не спроста".

Об этом сказал экс-депутат Сергей Лещенко в прямом эфире. И добавил, что с одной стороны – мы не выдаем своих граждан. С другой – у Коломойского есть несколько гражданств, в частности Кипра, Израиля.

Обратите внимание Коломойского уже не надо бояться, – Лещенко

"Я думаю, что решение Совета нацбезопасности и обороны о двойном гражданстве может как-то косвенно и касаться Коломойского. Это все не спроста", – считает Лещенко.

Справка. Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос двойного гражданства для украинцев. Президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие, подписав соответствующий указ 4 марта.

Он пояснил, что в какой-то момент этот вопрос может быть актуальным. Пока это не так. И вот почему:

первое – мы имеем только санкции против Коломойского;

второе – есть 3 иска министерства юстиции США против собственности олигарха;

третье – пока нет криминального обвинения.

Могут ли выдать Коломойского США: смотрите видео 24 канала



США ввели санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала