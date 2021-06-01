Могут быть "сюрпризы" с другой стороны, – Зеленский намекнул об опасности со стороны Беларуси

Есть много военных вариантов, к которым может прибегнуть Россия. В частности, морские операции. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что могут даже быть "сюрпризы" с другой стороны, намекая на Беларусь.

Азово-Черноморские регионы блокируют российские корабли. Поэтому Украина обеспокоена этим. Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Президент напомнил, что может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, власть понимает это.

"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", – сказал Зеленский.

Могут быть "сюрпризы"

Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, наверное, оборонном соглашении,

– продолжил президент.

Зеленский отметил возможное серьезное влияние России на Беларусь и контроль над белорусскими вооруженными силами. Поэтому риски существуют, по словам главы государства, и со стороны Минска. Политик отметил, что Украина не знает деталей договора о создании союзного государства.

Зеленский о коридоре в Крым

Президент сказал, если Россия будет пытаться сделать коридор в оккупированный Крым, то спрятать это за так называемым "гражданским конфликтом" агрессор не сможет. Да, Зеленский отметил, что это будет открытая полномасштабная война.

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