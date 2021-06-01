Могут быть "сюрпризы" с другой стороны, – Зеленский намекнул об опасности со стороны Беларуси

Есть много военных вариантов, к которым может прибегнуть Россия. В частности, морские операции. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что могут даже быть "сюрпризы" с другой стороны, намекая на Беларусь.
Азово-Черноморские регионы блокируют российские корабли. Поэтому Украина обеспокоена этим. Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кстати Украина не хочет войны, – Зеленский пообещал не применять пятую статью НАТО
Президент напомнил, что может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, власть понимает это.
"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", – сказал Зеленский.
Могут быть "сюрпризы"
Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, наверное, оборонном соглашении,
– продолжил президент.
Зеленский отметил возможное серьезное влияние России на Беларусь и контроль над белорусскими вооруженными силами. Поэтому риски существуют, по словам главы государства, и со стороны Минска. Политик отметил, что Украина не знает деталей договора о создании союзного государства.
Зеленский о коридоре в Крым
Президент сказал, если Россия будет пытаться сделать коридор в оккупированный Крым, то спрятать это за так называемым "гражданским конфликтом" агрессор не сможет. Да, Зеленский отметил, что это будет открытая полномасштабная война.
Сближение России и Беларуси: последние новости
- На фоне обострения в Беларуси, в том числе задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича, состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это произошло 28 мая, в Сочи.
- Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду, к которой прибег ряд стран, а также привез на встречу документы по ситуации с самолетом Ryanair.
- Политики якобы говорили об экономическом сотрудничестве и "развитии двусторонних отношений".
- Заметим, Лукашенко в апреле после встречи с Путиным заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.