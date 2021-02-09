Гладиаторы были более 2 тысяч лет назад, еще до нашей эры руководство могущественной Римской империи поняло: народу нужно дать хлеба и зрелищ. Такой вот прожиточный минимум, который позволял отвлекать массы людей от восстаний или переворотов.

Источник: "Боги войны" на 24 канале

Если с хлебом и до хлеба в небедной Римском государстве в основном все было в порядке, то легализовать зрелища там догадались не сразу. Страна со столицей в Вечном городе неуклонно разрасталась, со временем превратившись в огромную империю.

К теме Первые бизнесмены: кто такие тамплиеры и как они зарабатывали деньги

Чем больше земель, тем больше недостатков, рабов и проблем, которые нужно решать. В частности, как людей помирить и развлечь, когда любимое хобби – это драка. "Хотите – получите", – подумали мудрые руководители государства и примерно в 105 году до нашей эры официально закрепили бои гладиаторов в статусе публичных зрелищ.

То, за что наказывали, стало главным событием в жизни государства. Со временем ответных боев ждали больше, чем праздника, даже устроенного в честь императора. Обычные бесправные рабы превратились в настоящих звезд, любимцев публики и главный ресурс своих хозяев.

Как возникла идея гладиаторских боев

Идею боев гладиаторов римляне позаимствовали у своих предков – этрусков. Поединки гладиаторов – это погребальный обряд соответствующих древних племен. Так этруски делали жертвоприношения: группе людей раздавали оружие, кто выжил – молодец, но другие погибали в честь богов.

Конечно, грамотные римляне взяли у предков только идею, вокруг которой построили огромный бизнес. Сперва поединки гладиаторов организовывали только на праздники: в день восшествия на престол императора или что-то вроде этого. Однако примерно в начале нашей эры бои силачей стали не просто одной из частей гуляния, а полноценным красным днем календаря.



На боях гладиаторов принимали ставки / Фото 24 канал

Толпы болельщиков, афиши и куча желающих принять щедрые ставки на результаты поединков – масштаб событий того времени отличается даже от вечеров бокса или смешанных единоборств.

Что предусматривала программа боев

Программа действа могла вмещать несколько сотен поединков. Аперитивом были показательные выступления и концерты, которые разогревали зрителей. Организацией шоу занимались специально обученные люди.

Сперва на арену выпускали новичков – бойцов, которые только начинали завоевывать имя. Поэтому организаторы современных событий всех боевых видов спорта работают четко по римским "чертежам".



Настоящие суперзвезды выходили на арену последними / Скриншот из фильма "Гладиатор" 2000 года

Грандиозные шоу происходили не только в столице, гладиаторы выступали в разных городах империи, даже на разных континентах. "Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя", – это выражение стало визитной карточкой целой империи.

Акт абсолютного повиновения перед вождем невероятно полюбили режиссеры кино. Правда, далеко не всегда на экранах показывают, что на самом деле особого выбора у гладиаторов не было. Так как тех, кто отказывался драться, – показательно избивали на потеху публике.

Кто становился гладиатором

В то же время на собственную судьбу гладиаторы не жаловались, даже наоборот. Почти все гладиаторы, особенно на заре зарождения этой "профессии" – рабы. У всех у них был выбор: сражаться на арене или до смерти вкалывать на хозяина. То есть выполнять все его прихоти и надеяться, что он проснется в хорошем настроении и не захочет ради утешения убить или покалечить своего раба.

Читайте также Убивали ли детей лучшие воины человечества: вся правда о спартанцах

Поэтому крепкие мужчины делали все, чтобы зарекомендовать себя и показать собственную силу и дух. Римские толстосумы и знать фактически мерялись талантами своих гладиаторов. Поэтому на "выращивание" гладиаторов богачи не жалели ни времени, ни средств.

Перспективных рабов отправляли в специальные школы, где при поступлении заставляли подписать так называемый контракт. "Абитуриент" признавал себя мертвым и в случае травмы или действительно гибели "учебное заведение" не несло ответственности перед хозяином раба за "повреждение имущества".



Богачи не жалели времени и денег на гладиаторов / Скриншот из фильма "Гладиатор" 2000 года

Как готовили "студентов" для боев

В основном парни охотно принимали правила игры, так как условия жизни в школах гладиаторов были значительно лучше, чем у обычных рабов. Студентов смертельного поединка:

хорошо кормили;

лечили;

обучали драться: голыми руками и с разными видами оружия.

Жили они, конечно, не в роскоши, в казармах было тесно и темно, но все же в будущем парни могли получить рудис – меч, который дарили гладиаторам за особые заслуги. Он давал им желанную свободу.

Соответствующие истории случались крайне редко, но все же были. Это очень добавляло мотивации воинам колизея, поэтому довольно быстро профессия гладиатор стала престижной. Сюда мечтали попасть не только рабы, но и пленные и осужденные преступники.

Впоследствии на сцену арены просились и довольно состоятельные парни, которых влекла слава. Гладиаторы становились самыми популярными людьми государства. Иногда любовь публики была настолько пылкой, что даже император не смел перечить.

Ляпы относительно гладиаторов в фильмах

Похожую картину, в частности, изобразили в культовой ленте "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли. Там в одной из сцен главный герой не убил своего оппонента, даже несмотря на приговор императора. Однако, император не рискнул казнить за неповиновение любимца своего народа.

Соответствующая ситуация и впрямь могла произойти в Риме, но исторический ляп здесь все же есть. Судьбу бойцов действительно решала публика – шумом и жестами. Но на самом деле, поднятый ввер большой палец не спасал гладиатора, а наоборот – означал смерть.



Поднятый вверх большой палец не спасал гладиатора / Скриншот из фильма "Гладиатор" 2000 года

Как, собственно, и большой палец вниз, – это все символ меча. Помилование дарил кулак от зрителей, правда, случалось такое редко. Гораздо чаще кровожадная публика выносила смертельный приговор.

Жюри гладиаторских боев

Не менее брутальным и неумолимым было и специальное жюри, так называемый римский вариант профсоюза. В него входили бывшие гладиаторы, часто именно они предлагали императору подарить бойцу свободу.

Обратите внимание! Основной задачей судей было следить за нечестными приемами.

Жюри могло дисквалифицировать воина или наоборот: как-то его поощрить за достойное поведение и соблюдение кодекса гладиатора – это специальный перечень правил поведения, в частности, парни должны были молчать во время боя.

В чаше арены общались исключительно жестами. В случае поражения законопослушный гладиатор смиренно подставлял горло под меч соперника. Также "юридически" запрещали бояться и драться подло.

Что известно о видах гладиаторов

Римские гладиаторы, как и современные звезды спорта, имели персональных поваров, тренеров и врачей. Однако фигуры бойцов далеко не всегда были уж слишком атлетичными – толстяки попадались даже чаще, чем мускулистые парни.

Четких весовых категорий не было, а вот различных видов гладиаторов хватало – свыше 20. Каждая каста имела конкретную одежду и оружие, например, бестиарий – обычно его с копьем в руках бросали на какого-то дикого зверя.



Четких весовых категорий гладиаторов не было / Скриншот из фильма "Гладиатор" 2000 года

Зрители не особо любили этих парней, смысла привязываться к бойцам, которые, вероятнее всего, долго не протянут – не было. Каждый болельщик мог выбрать собственного любимца.

Бои гладиаторов разных видов между собой – привычное и часто ярчайшее явление. Зрелищем могло быть то, как парень с обычным мечом пробовал победить всадника колесницы.

Основным видом гладиаторов был Мирмилон. Название якобы происходит от характерного шлема, на котором был рисунок рыбы мормиры. Кроме шлема бойцы имели щит скутум и обычный меч гладиус.



Четких весовых категорий гладиаторов не было / Фото 24 канала

Вроде ничего особенного, но именно мирмилонов чаще всего делают главными героями фильмов, так как именно они сражались с голым торсом. Это позволяло голливудским звездам сполна продемонстрировать собственные мышцы.

Были ли гладиаторы наилучшими военными

Если говорить о брутальных поединках один на один, то гладиаторы были одними из самых сильных парней планеты. В период расцвета их популярности кровавые шоу могли устраивать несколько раз в месяц.

Интересно Историческая книга, которая изменит ваши представления о послевоенной Европе

Примерно треть бойцов умирала на арене, поэтому гладиаторы, которые доживали до "пенсии", и впрямь были богами войны. Чаще всего, хозяин забирал их в собственную охрану, потому что с такими парнями ничего не было страшно.

Однако на поле большой масштабной войны гладиаторы были не столь опасными. Несколько раз они пытались восстать против властей Рима, но чаще всего обычные солдаты легко разбивали искусных бойцов. Тактической грамотности, вооружения, да и обычного количества им недоставало.