Могу встретиться с каждым отдельно, – Зеленский о "нормандской четверке"
Владимир Зеленский не исключает вариант, что встречу лидеров "нормандской четверки" могут постоянно откладывать. В таком случае Зеленский намерен отдельно встретиться с руководителями Германии, Франции и России.
Источник:24 канал
Во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" Зеленский отметил, что нормандскую встреча готовят в любом случае.
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Не будем встрече в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров нормандской четверки. Если, как говорят, "гора не идет к Магомету", ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно,
– заявил президент.
Зеленский отметил: постоянно откладывать решение этого важного вопроса не получится.
Нормандский формат: последние новости
- Представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский рассказал, что нормандский формат – это единственные переговоры с Россией, которые сейчас имеют смысл.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает: присоединение США к нормандскому формату могло бы сыграть свою роль в окончании войны на Донбассе.
- Кроме того, Ермак отметил, что советники лидеров нормандского формата продолжат переговоры.
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