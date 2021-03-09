Владимир Зеленский не исключает вариант, что встречу лидеров "нормандской четверки" могут постоянно откладывать. В таком случае Зеленский намерен отдельно встретиться с руководителями Германии, Франции и России.

Во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" Зеленский отметил, что нормандскую встреча готовят в любом случае.

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Не будем встрече в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров нормандской четверки. Если, как говорят, "гора не идет к Магомету", ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно,

– заявил президент.

Зеленский отметил: постоянно откладывать решение этого важного вопроса не получится.

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