Могла ли Украина поставлять оружие в Россию: SIPRI объясняет разногласия с Укроборонпромом
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, согласно которым Россия вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения. В Укроборонпроме сразу же опровергли такие данные.
Источник:"Радио Свобода"
Впрочем, в SIPRI поясняют: имеют особую методику подсчета. Согласно ей, Украина действительно поставляла оружие в течение 2016 – 2020 годов.
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Продажа оружия России
- По данным SIPRI, Украина в 2016 – 2020 годах на 68% уменьшила свою долю на рынке экспорта вооружений.
- Сейчас Украина на 12-м месте среди мировых экспортеров вооружений.
- При этом, утверждает исследование, вторым по объему покупателем украинского вооружения за этот период стала Россия.
- По сообщению института, Россия скупила за 2016 – 2020 года 20% от всего объема экспорта украинских вооружений.
- Первым среди импортеров украинского оружия является Китай, третьим – Таиланд.
Укроборонпром отрицает продажу оружия
На опубликованный отчет сразу же откликнулись в Укроборонпроме. Там отметили: государственный концерн с 2014 года не заключил ни одного контракта на поставку вооружения и военной техники в Россию.
Заместитель гендиректора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что с конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию России.
Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти,
– отметил Найем.
Как в SIPRI исследовали продажи
Как сообщила в комментарии "Радио Свобода" эксперт SIPRI Александра Куимова, этот институт имеет собственную методику расчета уровней торговли оружием. Эта методика отличается от той, которую используют в Украине. Поэтому данные этого института значительно разнятся с информацией Украины.
В случае с экспортом вооружений из Украины в Россию институт причисляет к этому также и вооружения, произведенные в России по согласованной лицензии,
– говорится в комментарии института.
Самолеты Ан для России
За период 2016 – 2020 годов это касается только 9 самолетов Ан-148. В примечаниях SIPRI сообщает, что самолеты модификации Ан-148-100Е (это пассажирские самолеты) должны быть произведены в самой России.
При этом, отмечают в SIPRI, возможно, все украинские составляющие поступили еще до запрета; также возможно, что самолеты были изготовлены в течение 2015-2018 годов без согласия Украины и с заменой украинских составляющих на российские.
Турбореактивные двигатели
Кроме того, есть открытый заказ на шесть турбореактивных двигателей Д-436 для трех самолетов Бе-200ЧС российской разработки. Однако и здесь речь идет об изготовлении самолетов в самой России по лицензии от Украины.
В SIPRI сообщили: это самолеты российской разработки и производства. Они имеют по два двигателя Д-436, которые были разработаны запорожским конструкторским бюро "Прогресс" имени Ивченко.
Эти двигатели скорее всего, говорят в институте, сделал российский завод "Салют" по украинской лицензии. Впрочем, "Салют" имеет и собственные права и похоже, что может сам производить Д-436 без украинской лицензии.
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