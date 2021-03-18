Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, согласно которым Россия вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения. В Укроборонпроме сразу же опровергли такие данные.

Впрочем, в SIPRI поясняют: имеют особую методику подсчета. Согласно ей, Украина действительно поставляла оружие в течение 2016 – 2020 годов.

Смотрите также Россия на Донбассе спалилась своей техникой: привезла "Жителя" и "Диабазол"

Продажа оружия России

По данным SIPRI, Украина в 2016 – 2020 годах на 68% уменьшила свою долю на рынке экспорта вооружений.

Сейчас Украина на 12-м месте среди мировых экспортеров вооружений.

При этом, утверждает исследование, вторым по объему покупателем украинского вооружения за этот период стала Россия.

По сообщению института, Россия скупила за 2016 – 2020 года 20% от всего объема экспорта украинских вооружений.

Первым среди импортеров украинского оружия является Китай, третьим – Таиланд.

Напомним. СНБО от 27 августа 2014 года своим решением прекратила экспорт товаров военного назначения и двойного использования в Россию.

Укроборонпром отрицает продажу оружия

На опубликованный отчет сразу же откликнулись в Укроборонпроме. Там отметили: государственный концерн с 2014 года не заключил ни одного контракта на поставку вооружения и военной техники в Россию.

Заместитель гендиректора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что с конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию России.

Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти,

– отметил Найем.

Сьогодні Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував дані, згідно з якими Росія нібито увійшла у трійку найбільших імпортерів українського озброєння за 2016–2020 роки.



Офіційна заява Концерну з цього приводу: https://t.co/wCh4qbWFkC pic.twitter.com/xrITh1Q5QI — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) March 16, 2021

Как в SIPRI исследовали продажи

Как сообщила в комментарии "Радио Свобода" эксперт SIPRI Александра Куимова, этот институт имеет собственную методику расчета уровней торговли оружием. Эта методика отличается от той, которую используют в Украине. Поэтому данные этого института значительно разнятся с информацией Украины.

В случае с экспортом вооружений из Украины в Россию институт причисляет к этому также и вооружения, произведенные в России по согласованной лицензии,

– говорится в комментарии института.

Самолеты Ан для России

За период 2016 – 2020 годов это касается только 9 самолетов Ан-148. В примечаниях SIPRI сообщает, что самолеты модификации Ан-148-100Е (это пассажирские самолеты) должны быть произведены в самой России.

При этом, отмечают в SIPRI, возможно, все украинские составляющие поступили еще до запрета; также возможно, что самолеты были изготовлены в течение 2015-2018 годов без согласия Украины и с заменой украинских составляющих на российские.

Турбореактивные двигатели

Кроме того, есть открытый заказ на шесть турбореактивных двигателей Д-436 для трех самолетов Бе-200ЧС российской разработки. Однако и здесь речь идет об изготовлении самолетов в самой России по лицензии от Украины.

В SIPRI сообщили: это самолеты российской разработки и производства. Они имеют по два двигателя Д-436, которые были разработаны запорожским конструкторским бюро "Прогресс" имени Ивченко.

Эти двигатели скорее всего, говорят в институте, сделал российский завод "Салют" по украинской лицензии. Впрочем, "Салют" имеет и собственные права и похоже, что может сам производить Д-436 без украинской лицензии.