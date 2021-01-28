В назначении Юрия Витренко первым вице-премьером сомнений почти не было. Перед голосованием на перерыве его поддержали на заседании профильного комитета. Впрочем, Верховная Рада дважды не смогла его назначить на должность министра энергетики.

Источник: 24 канал

До этого Витренко был исполняющим обязанности главы Минэнергетики. Об этом – читайте в материале наших журналистов.

Внимание Новым министром энергетики может быть кто-то из действующих депутатов, – нардеп "Слуги народа"

"Все, даже его оппоненты признают, что он грамотный, высококвалифицированный человек. Он достаточно порядочен и устойчив к различным коррупционным рискам", – описал Витренко глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Герус.

"Мог стать преемником Шмыгаля"

Поэтому в кулуарах всех интересовало другое – станет ли Витренко преемником Дениса Шмыгаля. Ведь, якобы, президент хочет в будущем ему отдать премьерское кресло. Впрочем, в "Слуге народа" советуют не спешить с выводами.

Вообще не обсуждал бы вопросы премьерских перспектив господина Витренко. С тем сопротивлением, с которым он назначался на должность министра, я думаю, что перспектива эта является очень призрачной,

– опроверг нардеп Данил Гетманцев.

Похоже, что для Витренко министерское кресло было последним шансом удовлетворить правительственные амбиции. В третий раз, скорее всего, он не попытается войти в правительство Дениса Шмыгаля.

Накануне временный глава министерства заявил, что в случае негативного голосования уйдет из ведомства и будет заниматься бизнесом.

Достижения Витренко

"За считанные дни после назначения была погашена задолженность по зарплате перед шахтерами, которые перекрывали дороги. Был подан на Кабмин проект решения, которое ограничило рост цены на электроэнергию для населения", – объяснил Витренко.

Впрочем такие достижения не впечатлили депутатов. Витренко поддержали лишь 204 нардепа. К слову, это больше, чем во время голосования в прошлый раз – тогда было 186.

С одной стороны, мы помним Витренко в Нафтогазе, он активно отстаивал рыночные современные европейские реформы. Сейчас мы видим другие заявления и другие решения,

– рассказала нардеп из "Голоса" Инна Совсун.

Еще утром 28 января в приложении для монобольшинства проводили сигнальное голосование, но что-то пошло не так и "Слуга народа" была способна только на 177 голосов. Депутатов беспокоили высокие премии, которые получал Витренко в Нафтогазе.

Так что, похоже на то, что с самого начала года раскол в "Слуге народа" углубляется. Ведь сам президент в день рождения попросил депутатов проголосовать за Витренко, но партия Зеленского ослушалась.

Назначение Витренко: что предшествовало