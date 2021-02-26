Moderna изготовила первую партию вакцины с повышенной эффективностью против нового штамма коронавирус. Представители компании заявили, что отправили модифицированный препарат в Национальный институт здоровья США для тестирования.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

В то же время Pfizer тоже ищет путь усилить эффективность своей вакцины против мутаций коронавируса. Компания проверяет, сможет ли введение третьей дозы препарата усилить иммунный ответ человека, которого будет достаточно для защиты от новых штаммов.

Интересно В США разрешили хранить вакцину Pfizer в обычных морозильных камерах

Байден: США никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией

США не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией, и будут поддерживать Украину в противостоянии агрессивным действиям России. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое обнародовал Белый дом в седьмую годовщину российского вторжения в Крым.

К теме Будем противостоять российской агрессии вместе с Украиной, – Байден

В США в очередной раз осудили российскую военную агрессию в Украине

Неустанная российская агрессия в Украине – это наиболее грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности в районе ОБСЕ. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США, посол Филипп Рикер во время встречи парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Украина планирует провести учредительный саммит Крымской платформы

23 августа Украина планирует провести учредительный саммит Крымской платформы, который соберет мировых лидеров. Там планируется принять документ "Крымская хартия", осуждающий политику России в отношении полуострова. Председателем организационного комитета Владимир Зеленский назначил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Советуем прочитать Зеленский дал старт работе Крымской платформы

США нанесли удар по проиранским боевикам

Соединенные Штаты осуществили авиаудары по объектам боевиков в Сирии. Это первое известное военное действие при администрации Байдена. Америка атаковала объекты инфраструктуры, которые используют поддерживаемые Ираном боевики.

Обратите внимание Впервые по приказу Байдена: США нанесли удар по проиранским боевикам

Смотрите полный выпуск программы "Голос Америки": видео