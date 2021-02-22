Мобильный госпиталь на Прикарпатье уже готов к приему больных: он сейчас единственный в Украине
В Ивано-Франковской области из-за недостатка коек для больных COVID-19 развернули временный госпиталь. Рассчитан он на 120 коек и уже может функционировать как самостоятельная больница.
Источник:ГСЧС
Мобильный госпиталь уже полностью готов принимать пациентов на территории Богородчанской центральной районной больницы. Развернула госпиталь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по поручению правительства.
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Мобильный госпиталь на Прикарпатье: что там есть
Госпиталь насчитывает 30 палат, из которых 24 – это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.
Таких коек в госпитале 120 / Фото ГСЧС
В госпитале функционируют:
- ️приемное отделение;
- ️блок интенсивной терапии;
- палаты для пациентов.
Госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать, как учреждение здравоохранения.
Госпиталь может полностью автономно функционировать / Фото ГСЧС
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