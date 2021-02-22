В Ивано-Франковской области из-за недостатка коек для больных COVID-19 развернули временный госпиталь. Рассчитан он на 120 коек и уже может функционировать как самостоятельная больница.

Мобильный госпиталь уже полностью готов принимать пациентов на территории Богородчанской центральной районной больницы. Развернула госпиталь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по поручению правительства. Ранее На Прикарпатье развернули карантинные блокпосты: список направлений – фото Мобильный госпиталь на Прикарпатье: что там есть Госпиталь насчитывает 30 палат, из которых 24 – это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Таких коек в госпитале 120 / Фото ГСЧС В госпитале функционируют: ️приемное отделение;

️блок интенсивной терапии;

палаты для пациентов. Госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать, как учреждение здравоохранения. Госпиталь может полностью автономно функционировать / Фото ГСЧС Важно. За последние сутки, по данным СНБО, выявили 515 новых случаев – это наибольшее количество среди регионов в Украине. По состоянию на 22 февраля в области выявили более 59 600 случаев коронавируса, из них 1 110 – летальные. Критическая ситуация на Прикарпатье: главное На Прикарпатье сохраняется один из наивысших уровней заболеваемости коронавирусом в течение последних двух недель.

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.

Из-за ситуации в экстренном случае на Прикарпатье вылетел главный санврач Украины Виктор Ляшко.

19 февраля в область доставили мобильный госпиталь, утром 20 февраля его начали обустраивать.

С 22 февраля на Прикарпатье действует красная зона карантина: уроки в школе для учеников 5 – 11 классов отменили, ТРЦ и рестораны закрыли.