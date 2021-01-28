Нардепы из "Слуги народа" используют специальное приложение для мобильных телефонов, которое позволяет анонимно голосовать. Именно с помощью такой опции могут решить судьбу в политсиле скандального парламентария Александра Дубинского.

Источник: "Новое время"

О мобильном приложении рассказал в интервью глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Мы давно планировали установить наше фракционное приложение, которое давно готово, давно зарелизено. И вот Давид Арахамия предложил этот опрос делать в приложении. Он есть и в открытом доступе, вы можете даже его скачать себе в AppStore, но там ограниченный функционал,

– пояснил Корниенко.

Голосование проходит анонимно

Полный функционал доступен лишь парламентариям, которые пройдут регистрацию по номерам мобильных телефонов. Результаты голосования в приложении может видеть только руководство фракции.

Что касается ситуации с Дубинским, то Корниенко предусматривает 3 варианта событий:

Первый вариант – обратиться за поддержкой Дубинского в международные учреждения.

Второй вариант – приостановление членства Дубинского во фракции на время расследования.

Третий вариант – инициация обращения к главе Верховной Рады от фракции с просьбой уволить Дубинского с должности заместителя председателя комитета финансов и налоговой политики.

По словам Корниенко, до сих пор приложение не загрузили около 30 "слуг народа", потому что они "боятся слежки спецслужб".

Важно! Голосование по Дубинскому может быть проведено уже 29 января или в ближайшие выходные.

Коротко о ситуации с Дубинским: