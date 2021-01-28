Корниенко рассказал о мобильном приложении, с помощью которого могут решить судьбу Дубинского
Нардепы из "Слуги народа" используют специальное приложение для мобильных телефонов, которое позволяет анонимно голосовать. Именно с помощью такой опции могут решить судьбу в политсиле скандального парламентария Александра Дубинского.
Источник: "Новое время"
О мобильном приложении рассказал в интервью глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
К теме Останется ли Дубинский в "Слуге народа": Корниенко рассказал о планах фракции
Мы давно планировали установить наше фракционное приложение, которое давно готово, давно зарелизено. И вот Давид Арахамия предложил этот опрос делать в приложении. Он есть и в открытом доступе, вы можете даже его скачать себе в AppStore, но там ограниченный функционал,
– пояснил Корниенко.
Голосование проходит анонимно
Полный функционал доступен лишь парламентариям, которые пройдут регистрацию по номерам мобильных телефонов. Результаты голосования в приложении может видеть только руководство фракции.
Что касается ситуации с Дубинским, то Корниенко предусматривает 3 варианта событий:
- Первый вариант – обратиться за поддержкой Дубинского в международные учреждения.
- Второй вариант – приостановление членства Дубинского во фракции на время расследования.
- Третий вариант – инициация обращения к главе Верховной Рады от фракции с просьбой уволить Дубинского с должности заместителя председателя комитета финансов и налоговой политики.
По словам Корниенко, до сих пор приложение не загрузили около 30 "слуг народа", потому что они "боятся слежки спецслужб".
Коротко о ситуации с Дубинским:
- Минфин США ввел санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. В частности, это касалось нардепа Александра Дубинского и экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко.
- Санкции ввели из-за вмешательства в выборы президента США.
- В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.
- По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство во фракции.
- Нардеп просит о встрече с главой государства, поскольку не признает себя виновным.
Поделиться новостью