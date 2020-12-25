И мужчины, и женщины будут мобилизованы: Зеленский об опасности войны с Россией
Владимир Зеленский заявил, что если Россия нападет со стороны Крыма, будет большая война. И мобилизовать на нее придется всех.
Это будет очень плохо для населения Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Фокус".
Актуально Мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват, – Зеленский
Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины,
– отметил Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
- Он готов позвонить президенту России Владимиру Путину, однако пока нет предмета для разговора.
- Вопрос Крыма не обсуждают в пределах нормандского формата, поэтому необходимо вести прямой диалог с Путиным.
- Зеленский лично вышел бы из минских договоренностей. Однако он понимает, что страна сделать этого не может. В противном случае страны Европы могут снять санкции с России и представителей оккупированного Донбасса.
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