Владимир Зеленский заявил, что если Россия нападет со стороны Крыма, будет большая война. И мобилизовать на нее придется всех.

Это будет очень плохо для населения Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Фокус".

Актуально Мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват, – Зеленский

Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины,

– отметил Зеленский.

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