"Мы же не мясом воюем": в СНБО прокомментировали слова Зеленского о мобилизации на большую войну
Владимир Зеленский заговорил о возможности мобилизовать мужчин и женщин, если случится прямая агрессия России. Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос считает эти слова президента Украины нереалистичными.
Мобилизация – не выход: реакция Кривоноса на слова Зеленского о войне
Заместитель секретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) генерал-майор Сергей Кривонос считает, что Президента Украины Владимира Зеленского в возможности массовой мобилизации убеждает его окружение. Об этом рассказали в НВ 25 декабря.
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Но на самом деле на практике организовать этот процесс не удастся:
- "Мы это прошли, мы видели это. Мы понимаем, что даже если теоретически сможем мобилизовать женщин и мужчин... А обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет!"
Проблема, мол, в том, что в Украине патриотизм "не поддерживают на уровне государства". То есть, мобилизационный резерв не такой уж и большой, как полагает президент. Более того:
- "Даже мобилизовав людей, мы их должны их еще научить. Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч".
Генерал-майор напомнил об опыте конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах. Эта война показала, что небольшое количество военных и техники "при условии правильно спланированных операций позволяет достичь высоких результатов":
- "Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".
Если будет большая война: что сказал Зеленский о мобилизации
Журналисты спросили Зеленского, что, по его мнению, произойдет, если Россия начнет полномасштабное вторжение. Глава Украины ответил так:
- "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".
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