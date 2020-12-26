Владимир Зеленский заговорил о возможности мобилизовать мужчин и женщин, если случится прямая агрессия России. Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос считает эти слова президента Украины нереалистичными.

Мобилизация – не выход: реакция Кривоноса на слова Зеленского о войне

Заместитель секретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) г енерал-майор Сергей Кривонос считает, что Президента Украины Владимира Зеленского в возможности массовой мобилизации убеждает его окружение. Об этом рассказали в НВ 25 декабря.

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Но на самом деле на практике организовать этот процесс не удастся:

"Мы это прошли, мы видели это. Мы понимаем, что даже если теоретически сможем мобилизовать женщин и мужчин... А обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет!"

Проблема, мол, в том, что в Украине патриотизм "не поддерживают на уровне государства". То есть, мобилизационный резерв не такой уж и большой, как полагает президент. Более того:

"Даже мобилизовав людей, мы их должны их еще научить. Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч".

Генерал-майор напомнил об опыте конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах. Эта война показала, что небольшое количество военных и техники "при условии правильно спланированных операций позволяет достичь высоких результатов":

"Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".

Если будет большая война: что сказал Зеленский о мобилизации

Журналисты спросили Зеленского, что, по его мнению, произойдет, если Россия начнет полномасштабное вторжение. Глава Украины ответил так: