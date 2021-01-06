Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует, почему экс-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко получал премии в размере 7,2 миллиона долларов. Предполагают, что это могло быть злоупотребление властью.

Разыскивают имущество Витренко

НАБУ будет проверять обстоятельства, при которых нынешний исполняющий обязанности министра энергетики получил премии. Об этом заявили в Главном подразделении НАБУ, сообщает Obozrevatel.

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Кроме того, разыскивают имущество бывшего топ-менеджера. При необходимости на него даже могут наложить арест.

О какой премии говорится

Несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 миллиардов гривен в бюджете выделили более 200 миллионов гривен на премии для Витренко. Однако для повышения зарплат медикам денег не заложили.

Вторая часть премии составляла 94 миллиона гривен. Эту сумму экс-менеджеру не могли заплатить в течение года, однако накануне назначения на должность министра деньги нашли. Издание отмечает, что якобы вмешался Офис Президента.

Обратите внимание! Согласно решению правительства, Витренко стал временным главой Минэнергетики. Правда, перед тем Рада не поддержала его назначение.

Премии для других сотрудников "Нафтогаза"

В 2018 году наблюдательный совет компании должен была наградить премиями 41 сотрудника за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Сумму премии предусматривали на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже – 46,3 миллиона долларов.