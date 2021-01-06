Многомиллионные премии Витренко: НАБУ разыскивает имущество бывшего топ-менеджера "Нафтогаза"
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует, почему экс-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко получал премии в размере 7,2 миллиона долларов. Предполагают, что это могло быть злоупотребление властью.
Разыскивают имущество Витренко
НАБУ будет проверять обстоятельства, при которых нынешний исполняющий обязанности министра энергетики получил премии. Об этом заявили в Главном подразделении НАБУ, сообщает Obozrevatel.
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Кроме того, разыскивают имущество бывшего топ-менеджера. При необходимости на него даже могут наложить арест.
О какой премии говорится
- Несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 миллиардов гривен в бюджете выделили более 200 миллионов гривен на премии для Витренко. Однако для повышения зарплат медикам денег не заложили.
- Вторая часть премии составляла 94 миллиона гривен. Эту сумму экс-менеджеру не могли заплатить в течение года, однако накануне назначения на должность министра деньги нашли. Издание отмечает, что якобы вмешался Офис Президента.
Премии для других сотрудников "Нафтогаза"
В 2018 году наблюдательный совет компании должен была наградить премиями 41 сотрудника за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Сумму премии предусматривали на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже – 46,3 миллиона долларов.
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