Украина и Польша могут сотрудничать во многих сферах. Однако прежде всего – в энергетической, ведь имеют одинаковые взгляды относительно российского газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" – наш общий вызов", – Данилов

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, в сотрудничестве нашего государства с Польшей важна энергетическая сфера. Об этом политик заявил в интервью изданию.

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Польша является одной из стран, которая настаивает, что российско-немецкий проект "Северный поток-2" очень опасен для Европы. Это наш общий вызов. Мы не знаем, чем это может закончиться,

– отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что этот газопровод опасен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.

"Россия использует энергетику как средство воздействия на те или иные страны. Мы помним, как они покупали Януковича скидками на газ. Энергетика – это оружие, которое часто использует Россия", – пояснил Данилов.