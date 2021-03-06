У нас много точек соприкосновения, – Данилов о сотрудничестве с Польшей
Украина и Польша могут сотрудничать во многих сферах. Однако прежде всего – в энергетической, ведь имеют одинаковые взгляды относительно российского газопровода "Северный поток-2".
Источник:Укринформ
"Северный поток-2" – наш общий вызов", – Данилов
По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, в сотрудничестве нашего государства с Польшей важна энергетическая сфера. Об этом политик заявил в интервью изданию.
Интересно "Северный поток-2" стал очень токсичным, компании массово выходят из проекта, – Коболев
Польша является одной из стран, которая настаивает, что российско-немецкий проект "Северный поток-2" очень опасен для Европы. Это наш общий вызов. Мы не знаем, чем это может закончиться,
– отметил секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что этот газопровод опасен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.
"Россия использует энергетику как средство воздействия на те или иные страны. Мы помним, как они покупали Януковича скидками на газ. Энергетика – это оружие, которое часто использует Россия", – пояснил Данилов.
Главное о "Северном потоке-2"
- Россия строит свой газопровод в обход Украины. Он уже готов на 90%.
- Ранее США вводили санкции на компании, которые строили "Северный поток-2" и работы остановили. Однако в конце 2020 года строительство возобновили.
- Россия планировала ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию уже в 2021 году.
- Работы в водах Дании думали закончить в апреле, однако в конце февраля США ввели санкции против трубоукладочного корабля "Фортуна".
- 18 компаний прекратили свое участие или находятся в процессе выхода из проекта газопровода из-за угрозы новых санкций США.
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