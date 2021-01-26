По мнению исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, есть много политических причин, почему депутаты проголосовали против его назначения в декабре.

Источник: "Экономическая правда"

Витренко говорит, что проблемы энергетики выходят далеко за ее пределы.

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Правильно ли совмещать 2 должности

По словам Витренко, даже те, кто голосовал против, уверяли, что совмещать должности вице-премьера и министра энергетики – это хорошая идея.

"Есть много политических причин, почему они проголосовали против", – добавил Витренко.

Политик заявил, что в течение определенного периода не было полноценного министра энергетики. Поэтому проблемы накопились и их надо решать на другом уровне.

Настаивал ли Витренко на своем назначении

Чиновник утверждает, что не настаивал ни на каких должностях.

И это не было моим личным желанием. Со мной говорил премьер-министр. Он говорил, что ему не хватает как первого вице-премьера, так и министра энергетики,

– сказал чиновник.

Кроме этого, Витренко отметил, что с ним также говорил президент Владимир Зеленский.

Что известно о назначении Витренко