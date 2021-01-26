Есть много политических причин, – Витренко о том, почему Рада провалила его назначение в декабре
По мнению исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, есть много политических причин, почему депутаты проголосовали против его назначения в декабре.
Источник: "Экономическая правда"
Витренко говорит, что проблемы энергетики выходят далеко за ее пределы.
Кстати "Слуги народа" на заседании фракции обсудили вопрос Витренко: как все закончились
Правильно ли совмещать 2 должности
По словам Витренко, даже те, кто голосовал против, уверяли, что совмещать должности вице-премьера и министра энергетики – это хорошая идея.
"Есть много политических причин, почему они проголосовали против", – добавил Витренко.
Политик заявил, что в течение определенного периода не было полноценного министра энергетики. Поэтому проблемы накопились и их надо решать на другом уровне.
Настаивал ли Витренко на своем назначении
Чиновник утверждает, что не настаивал ни на каких должностях.
И это не было моим личным желанием. Со мной говорил премьер-министр. Он говорил, что ему не хватает как первого вице-премьера, так и министра энергетики,
– сказал чиновник.
Кроме этого, Витренко отметил, что с ним также говорил президент Владимир Зеленский.
Что известно о назначении Витренко
- Рада провалила голосование за назначение Витренко еще 17 декабря.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Витренко попытаются повторно назначить в январе.
- Кабмин 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики и исполняющим обязанности главы ведомства.
- "Слуги" на заседании фракции 25 января обсудили вопрос Витренко. В частности, рассмотреть в Раде его назначение планируют до конца пленарной недели, то есть до 29 января.
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