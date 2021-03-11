Новый судья Конституционного Суда Украины пока не определен. Во время съезда судей ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов, а еще и много бюллетеней просто испортили.

Съезд судей Украины продолжается с 9 марта и закончится 11. В первый день выбирали членов Высшего совета правосудия (ВСП). Во второй – приступили к выборам судьи Конституционного Суда.

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Судью Конституционного Суда на съезде судей пока выбрать не смогли

Во время первого голосования кандидатов было 7. Александр Коровайко (председатель Херсонского апелляционного суда) и Александр Прокопенко (судья Верховного суда) получили больше голосов, поэтому они и попали во второй тур.

Впрочем, повторное тайное голосование не сложилось. Как сообщила пресс-служба Совета судей, делегаты получили 267 бюллетеней. Но приняли в итоге только 243. 10% бюллетеней – 24 – признаны недействительными.

Коровайко и Прокопенко при этом набрали 134 и 109 голосов соответственно. С учетом небольшой разницы между кандидатами и количества испорченных бюллетеней съезд судей решил, что судья КСУ не избран.

Обратите внимание:

Повторное голосование состоится 11 марта, как пишет Интерфакс-Украина.

А вот "Радио Свобода" со ссылкой на председателя Совета судей Богдана Монича уверяет, что теперь объявят новый конкурс, и всю процедуру начнут сначала.