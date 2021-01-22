В Украине ведется список частных официальных заведений для пожилых людей. Впрочем, проблема заключается в том, что многих из них даже нет в реестрах.

В Офисе Омбудсмена делали рейды с проверками в частных заведениях, но владельцы часто препятствовали доступу в учреждения. О том, как контролируют соцучреждения в Украине в эфире 24 канала рассказала Елена Темченко, которая работает в Департаменте по вопросам реализации национального превентивного механизма Офиса Уполномоченного по правам человека.

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Проверка соцучреждений

По ее словам, владельцы частных гериатрических учреждений и реабилитационных центров часто препятствовали посещению мониторинговых групп. Мол, что это частная собственность. Это значит, что они что-то скрывали.

"В таком случае вызываем полицию. Был случай в Киевской области, что только после приезда правоохранителей проверку допустили", – отметила Темченко.

Справка. В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в течение 2020 года осуществили более 100 мониторинговых визитов в частные заведения разных типов, в частности гериатрические.

В чем проблема

Дело в том, что такие владельцы не вносят сведения в реестр поставщиков социальных услуг. Поэтому и остаются бесконтрольными.

Осуществлять контроль можно только за теми, кто зарегистрировался. Владельцы должны эти сведения вносить сами. Они этого не делают, поэтому остаются, фактически, в тени,

– объяснила Темченко.

Она добавила, что никакой ответственности эти владельцы за, фактически, нарушение закона не несут. Возникают также грубые нарушения при проверке таких учреждений – они не приспособлены и не соответствуют стандартам, а пожилых людей часто удерживают против их воли.