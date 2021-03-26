СНБО поручил СБУ проверить всех причастных к подписанию Харьковских соглашений в 2010 году. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что следует подождать результатов работы органов. Данилов подчеркивает, что тут дело не в фамилиях.

Об этом Данилов рассказал в интервью. Главное, подчеркивает он, разобраться, что происходило в парламенте во время ратификации соглашений.

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В зале было только 211 народных депутатов

Чтобы Верховная Рада работала и принимала те или иные решения, в зале должно быть зарегистрировано 226 депутатов. Как зафиксировано в соответствующих материалах, в зале было 211 зарегистрированных депутатов,

– сказал Данилов.

Несмотря на очевидную нехватку нардепов, в апреле 2010 года Рада ратифицировала Харьковские соглашения якобы 236 голосами.

О мести конкретным личностям не говорится, – Данилов

Данилов уверяет, о мести конкретным личностям не говорится, дело – в установлении справедливости. Поэтому, говорить, что решение СНБО направлено, например, против тогдашнего председателя парламента Владимира Литвина – не следует.

Да послушайте, мне Литвин – как мокрое горит. Я вообще думал, что он там где-то на пенсии в Житомирской области. А оказывается, он в Конча Заспе на государственной даче под государственной охраной. Я вообще считаю, что это какой-то нонсенс, такого нет нигде в мире,

– возмутился Данилов.

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Что известно о расследовании в отношении Харьковских соглашений

На заседании СНБО секретарь Алексей Данилов поручил СБУ проверить, как заключали Харьковские соглашения.

Их подписали в Харькове в апреле 2010 года.

Согласно договору, Черноморский Флот России должен был находиться в Севастополе 25 лет. Как обмен, взяли скидку цены на газ на 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову уже сообщили о подозрении в совершении государственной измены по этому делу.

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Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала