В Первомайске 26 марта, в пятницу, водитель Mercedes-Benz E200 столкнулся с автомобилем FordTranzit и грузовиком Volvo FH 12.460. В результате ДТП в больницу попала 6-месячная девочка.

За рулем Mercedes-Benz находился 26-летний полицейский.

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Сначала он столкнулся с Ford Tranzit, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo FH 12.460.

Пассажирка Ford Tranzit – 26-летняя женщина и ее 6-месячная дочь – попали в больницу. Однако после медосмотра их отпустили.

Правоохранителя на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей. Ему грозит наказание в виде до 3 лет ограничения свободы.

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