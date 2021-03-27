Младенец попал в больницу: на Николаевщине полицейский разбил 3 авто
В Первомайске 26 марта, в пятницу, водитель Mercedes-Benz E200 столкнулся с автомобилем FordTranzit и грузовиком Volvo FH 12.460. В результате ДТП в больницу попала 6-месячная девочка.
Источник:Нацполиция
За рулем Mercedes-Benz находился 26-летний полицейский.
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Сначала он столкнулся с Ford Tranzit, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo FH 12.460.
Пассажирка Ford Tranzit – 26-летняя женщина и ее 6-месячная дочь – попали в больницу. Однако после медосмотра их отпустили.
Правоохранителя на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей. Ему грозит наказание в виде до 3 лет ограничения свободы.
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